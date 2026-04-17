Trump koristi strategiju debelog crijeva: Tankeri će kroz Hormuz prolaziti kao Donat Mg

BLOKADA NA KVADRAT /

Po svemu sudeći Trump je rat s Vatikanom započeo kako bi skrenuo pozornost s rata u Iranu koji je započeo kako bi skrenuo pozornost s afere Epstein.

Neki bi rekli da je teško voditi rat na dva fronta ali problem se riješi tako da se u ratu s Iranom proglasi pobjeda. Postignuti su svi ciljevi, više nitko ne priča o aferi Epstein i oko toga nema nikakve sumnje. Doduše prema toj pobjedi sumnju je izrazio Iran.

S obzirom na to da se Amerikanci i Iranci nisu mogli dogovoriti oko toga tko je pobijedio onda su počeli pregovore o tome tko je pobijedio. Premda je prije pregovora Trump objavio da nikakvi pregovori ne dolaze u obzir. Nakon što su propali pregovori koji ne dolaze u obzir, Trump je donio odluku o blokadi Hormuškog tjesnaca koji je prije toga već blokirao Iran.

Strategija debelog crijeva

E ovo je sad već blokada na kvadrat. Trump će deblokirati Hormuški tjesnac tako da ga blokira. Tako valjda radi i doma, kad mu se od sra*a začepi wc školjka. Onda u njoj napravi još veće sra*e i to drugo sra*e pogura ovo prvo. To se u teoriji ratovanja zove strategija debelog crijeva.

I ako malo bolje pogledate kartu Hormuškog tjesnaca uočit će te da taj tjesnac stvarno izgleda kao debelo crijevo, tako da u rezultat ne treba sumnjati... Tankeri će kroz Hormuz uskoro prolaziti kao Donat Mg. I evo prvi rezultati su već tu.

Više pogledajte u videu.