Umirovljenici se žale, a opet dobili povišicu! Šprajc: 'To se čini kao dosta unosan posao'

VELIKIH 20 EURA /

Dobra vijest stiže za umirovljenike. Vlada im je opet dala povišicu od čak 20 eura. I to se sad već u Hrvatskoj čini kao dosta unosan posao. Po cijeli dan ništa ne radiš nego se voziš tramvajem, kukaš da te sve boli i ideš doktoru, na povratku kući zavrneš koju plastičnu bocu i pri svemu tome svako malo ti uleti povišica.

Doduše sindikat umirovljenika stalno jamra da su to iznosi tih povišica mali jer ih inflacija pojede prije nego stignu na račun. Ali premijer je odgovoran čovjek i zna da je umirovljenicima bolje davati malo po malo nego sve odjednom. Jer za razliku od njega odgovornog umirovljenici su prilično neodgovorni i koliko god da im daš oni sve to odmah potroše.

Evo recimo jedan je 70-godišnji penzioner iz Bjelovara malo po malo od takvih povišica nakupio 520.000 eura i onda nasjeo na neku Internet prevaru. Prevara je zanimljiva jer je u njoj korišten lik jednog poznatog političara, pogodi kojeg, koji mu je tobože obećao visoke prinose na ulaganja u naftu i zlato. Čovjek je nasjeo, baš kao što i inače nasjedamo na političke fore i ostao bez 520.000 eura. Dobra vijest u svemu tome je da naš narod još uvijek ima puno povjerenja u političare tako da za njih nema brige.