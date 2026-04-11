Zbog HDZ-ove Vlade došli smo do vrha najskuplje discipline: Prvaci smo u inflaciji

UZ VELIKI TRUD /

Veliki sportski uspjesi Hrvatske, složit ćemo se, uglavnom su rezultat individualnog talenta i predanog rada samih sportaša. Ipak postoji i sport u kojem smo već godinama u samom europskom vrhu, a vrhunski rezultati nisu došli zbog individualnog talenta, nego zbog kolektivnog napora hrvatske Vlade.

I evo, nakon dva/tri mandata teškog rada i strelovitog napretka s trećeg na drugo mjesto ljestvice, trud se isplatio na najbolji mogući način i Hrvatska je konačno stigla do dna, pardon do vrha, i do svoje prve europske zlatne medalje. U inflaciji.