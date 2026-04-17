Gdje se sad naš Vedran nalazi? Jedni se kunu da su ga vidjeli kako jaše devu u Egiptu

OKO SVIJETA SA 30 MIL. € /

U međuvremenu pratimo avanture direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka koji je otišao na Put oko svijeta u 80 dana. Sa 30 milijuna eura u balonu.

Podsjetimo, tijekom izbijanja afere Pavlek je još bio na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji gdje je čekao da mu njegov ćato Nenad Eror u torbi donese 100.000 eura. Međutim Eror je uhićen na granici pa je Pavlek iz Italije odletio u Dubai. U Dubaiju su ga pak dočekale granate i dronovi pa je Pavlek da bi izvukao živu glavu sjeo u balon i otplovio u Rusiju. Međutim kako ga je ondje stisla ruska zima iz Rusije je sletio u Istanbul gdje ga je zatekla vijest da je u Zagrebu izdan nalog za njegovo uhićenje zbog mogućnosti bijega.