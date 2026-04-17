Pogledajte golove Lokomotive za jako bitnu pobjedu kod Gorice u borbi za Europu

VAŽNI BODOVI

Nogometaši zagrebačke Lokomotive pobijedili su kao gosti Goricu sa 2-0 u prvom od tri susreta 30. kola HNL-a koji su u petak na rasporedu.

Mirko Sušak je u 36. minuti donio prednost Lokomotivi, a udvostručio ju je u 68. minuti Jakov Anton Vasilj.

To je druga uzastopna pobjeda Lokomotive koja se s 37 bodova privremeno domogla petog mjesta, a Gorica je drugim uzastopnim porazom ostala na 32 boda i na osmoj poziciji.

