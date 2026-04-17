Sanchez: 'Ovo je najbolji Dinamo kojeg sam ikad vidio, nitko se s njim ne može nositi'

Nogometaši Rijeke u subotu od 16 sati gostuju kod Dinama u sklopu 30. kola HNL-a.

Nakon domaćeg poraza od Osijeka, aktualnom hrvatskom prvaku slijedi teško gostovanje kod momčadi koja ovog proljeća igra dominantno i efikasno. Utakmicu je najavio trener Rijeke, Victor Sanchez.

"Želimo se boriti za svaki bod koji je u igri svakog vikenda. Pripremamo se kao i uvijek, analizirajući protivnika koji je najbolji u ligi. Pokazuju vrlo solidne izvedbe i konstantu. Ne moram ja sada “otkrivati” Dinamo, već dugo igraju jako dobro. Ponovit ću ono što sam rekao uoči našeg zadnjeg susreta na Rujevici, otkad pratim hrvatsku ligu, ovo je, po mom mišljenju, najbolji Dinamo kojeg sam vidio. Za nas je ovo izazov i prilika da učinimo nešto što nikome dosad nije uspjelo pobijediti ovakav Dinamo. Treba nam naša najbolja utakmica i imamo taj motiv", rekao je Sanchez.

O tome ima li razloga za optimizam s obzirom na prethodne oglede.

"Imamo nade jer smo jedina momčad u 2026. godini koja se uspjela ravnopravno nositi s Dinamom, kao u onoj utakmici na Rujevici. To nam je dobar temelj, ali ovaj će meč biti drugačiji."

Problem s ozljedama

O situaciji s ozljedama u momčadi.

"Nažalost, ozljede su imale velik utjecaj na ekipu ovaj tjedan. Tea smo izgubili na duže vrijeme. Moja zabrinutost nakon prošle utakmice bila je opravdana, rezultati testova bili su najgori mogući i moramo mu biti podrška u oporavku. Također, Toni ima ozljedu leđa od udarca koji je zadobio. Mislili smo da će biti jednostavno, ali liječnička služba kaže da ga neće biti nekoliko utakmica. Uz njih, Vignato je i dalje u procesu oporavka i ne trenira s timom. Fokusirat ćemo se na igrače koji su spremni za borbu."

Hoće li igrači s klupe sada dobiti priliku?

"Kad radim rotacije i promjene, kritizirate me. Ne želim sada ulaziti u tu debatu. Uvijek pokušavam staviti najbolje igrače. Nesreća je što ne možemo računati na ključne ljude poput Tonija, Tea i Vignata, ali moramo se fokusirati na kadar koji imamo."

Gledate li na ovu utakmicu kroz prizmu finala Kupa koje vas očekuje?

"Ne, trenutno mislimo samo na prvenstvenu utakmicu. Finale će biti kad za to dođe vrijeme. Želimo tri boda. Bit će teško jer se nitko trenutno ne može mjeriti s Dinamom “prsa u prsa”, ali dat ćemo sve od sebe."

O nagađanjima transfera iz Rijeke u Dinamo.

"Koga sele? Radeljića? Ne znam ništa o tome. Ali to je tržište, nogomet je takvo okruženje i navikli smo na glasine. Za nas se ništa nije promijenilo."

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Niste samo na Rujevici pokazali da možete s Dinamom, nego i u Zagrebu, ali tamo je bilo loše suđenje. Razmišljate li o sucu ili to odbijate jer na to ne možete utjecati?

"Ostajem pri onome što sam rekao nakon Maksimira. Prvo, tu utakmicu nismo izgubili zbog sudaca, nego zbog naših pogrešaka i manjka preciznosti u završnici. Dominirali smo, ali nismo zabili. Što se suca tiče, smatram da je griješio u kriteriju. Pravila su tu da osiguraju poštenu i sigurnu igru. Brine me što opasni startovi nad našim igračima nisu sankcionirani prema pravilima. Suci su ljudi, njihov posao je težak i podložan interpretaciji, ali očekujemo ujednačen kriterij. Ako želite vidjeti koliko je teško suditi, probajte na treningu u igri “pet na pet” na malom prostoru, pa zamislite kako je tek na velikom terenu. Ipak, naša izvedba ovisi o nama, ne o sucima."

Radeljić je rekao da Rijeka prerano prima golove i da vam treba previše šansi za pogodak. Što je razlog: kvaliteta ili pad koncentracije?

"Analizirali smo to. Često su u pitanju individualne pogreške, ali ne želim upirati prstom jer jednom pogriješi jedan, drugi put drugi. Postoje greške u izvedbi i greške u stavu. Izvedbu prihvaćam jer želim hrabre igrače, kao onaj gol protiv Osijeka, to je bila loša odluka u igri, ali iz hrabre namjere. S druge strane, primanje gola uz brojčanu nadmoć u šesnaestercu je stvar koncentracije, što je povezano sa stavom. Na tome radimo."

Očekujete li, s obzirom na to da obje momčadi žele igrati napadački, vrlo zanimljivu i kvalitetnu utakmicu za sve gledatelje?

"Objektivno, Dinamo je najbolja momčad u ligi. Statistika je jasna po pitanju bodova, golova i stvorenih šansi. Postoji velika razlika u kvaliteti između njih i ostatka. No, ta je razlika postojala i prije pa smo igrali jako dobro protiv njih. To je zasluga naših igrača i njihova kvaliteta. Idemo s istim mentalitetom i vjerom da možemo odigrati odličnu utakmicu", zaključio je Sanchez.

