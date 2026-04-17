Kovačević uoči derbija otkrio sjajnu vijest za Dinamo: 'Želimo ga što prije osigurati'

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je derbi protiv Rijeke koji se igra u 30. kolu SHNL-a u nedjelju (16.00) na Maksimiru.

Dinamo u derbi ulazi u sjajnoj formi i nizu od osam uzastopnih pobjeda, dok je Rijeka u posljednjem kolu pretrpjela iznenađujući poraz od Osijeka na svom terenu.

"Itekako važna utakmica, borimo se za naslov prvaka. Želimo ga što prije osigurati, jer dok ga ne osvojiš, još uvijek si daleko", jasan je bio Kovačević na početku konferencije.

Poseban naboj utakmici daje činjenica da je Rijeka jedina momčad koju Dinamo nije pobijedio u drugom dijelu sezone, nakon što je dvoboj na Rujevici u veljači završio bez pogodaka.

"Na proljeće smo pobijedili sve prvoligaše, samo njih nismo i to nam je motiv više da ih pobijedimo pred našim navijačima", naglasio je trener Dinama pa odao priznanje Riječanima:

"Rijeka nam je posljednjih godina postala i najveći rival. Još uvijek su aktualni prvaci, poštujemo ih i respektiramo. Pokazali su dva lica, jedno u HNL-u, drugo u Europi, i znamo da su dobar protivnik, ali mi smo u dobrom razdoblju i očekujemo pobjedu."

Najvažnija vijest je povratak prvog vratara i reprezentativca.

"Svi su zdravi, vraća se Livaković. Bila je ruptura u pitanju, ali učinio je sve da se što prije vrati. Bennacer i Perez-Vinlöf također su u konkurenciji", potvrdio je Kovačević.

S obzirom na to da Dinamo i Rijeku čeka i finale Kupa za mjesec dana, postavilo se pitanje mogućih kalkulacija, što je Kovačević odlučno odbacio:

"Kup je tek za mjesec dana, mi u ovom trenutku idemo s najjačim snagama. Nećemo kalkulirati ništa."

Tema je bio i sjajni Dion Drena Beljo, koji je s 25 pogodaka u utrci za rušenjem rekorda Eduarda da Silve od 34 gola u jednoj HNL sezoni.

"Ja vjerujem da može. Ako nastavi igrati kao u posljednje vrijeme, bit će blizu. Nitko sretniji od svih nas ako uspije", zaključio je Kovačević.

