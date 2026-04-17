Rijeka dolazi u dom goropadnog Dinama: 'To je jako važno, osjetit će se...'

Dinamo i Rijeka sastaju se u derbiju 30. kola SHNL-a na Maksimiru. To je posljednji dvoboj tih momčadi prije sraza u finalu ovosezonskog Kupa i uvertira borbe za 'Rabuzinovo sunce'.

Utakmica je na rasporedu u subotu s početkom u 16.00 sati, a o njoj smo porazgovarali s proslavljenim hrvatskim nogometnim stručnjakom Elvisom Scorijom, koji je tijekom igračke karijere bio član Dinama i Rijeke, a u trenerskoj je vodio Rijeku u tri navrata.

Dinamo, vodeća momčad lige, u ovaj derbi ulazi u fenomenalnoj formi, u nizu su od osam uzastopnih pobjeda i nezaustavljivo jure prema tituli prvaka. Rijeka je, s druge strane, treća i u derbi ulazi nakon šokantnog poraza od Osijeka na svom terenu u prošlom kolu.

"Realno, utakmica je lišena nekog velikog rezultatskog imperativa. Dinamo je praktički prvak, Rijeka će biti u Europi, tako da u tom nekom dijelu rezultat i nije 'da visi nad glavom' ni jednima ni drugima. Za očekivati je Dinamo kao favorit. Dinamo igra odlično u zadnje vrijeme, a Rijeka se traži", rekao je Scoria na početku pa dodao:

"Rijeka zna odigrati odličnu utakmicu, a imala je onih par utakmica kada su puno mijenjali, kad jednostavno nisu bili kompetitivni. Tako da je Dinamo veliki favorit, ali, kažem, utakmica je lišena velikog rezultatskog imperativa."

Rijeka je posljednja momčad koja je uspjela Dinamu 'otkinuti' bodove u prvenstvu. Njihov dvoboj u 21. kolu na Rujevici završen je bez pogodaka, a nakon toga je krenuo strašan niz Plavih.

"Rijeka je baš dobro igrala tu utakmicu, a još jedna važna stvar je i finale Kupa koje dolazi", rekao je.

Finale Kupa Dinamo i Rijeka igraju 13. svibnja u Osijeku, a ishod ovog derbija bit će značajan i u tom kontekstu:

"Ova utakmica može značiti u vidu samopouzdanja, osjetit će se još jedanput. Utakmica je bitna. Nije ključna, ali bitna je".

Kao u nadolazeći derbi, Dinamo i u finale Kupa ulazi kao veliki favorit, ali to ništa ne mora značiti.

"Rijeka može iznenaditi, puno mijenja trener Sanchez i mislim da će u finalu nešto promijeniti. Rijeci treba neko iznenađenje za Dinamo. Jer, ako su otvorene karte, Dinamo je jači", zaključio je.

