ZA RABUZINOVO SUNCE /

Poznat je točan termin finala Kupa između Dinama i Rijeke u Osijeku

Poznat je točan termin finala Kupa između Dinama i Rijeke u Osijeku
Foto: Luka Stnazl/PIXSELL

Bit će to susret koji će odlučiti od drugom trofeju sezone u hrvatskom nogometu

16.4.2026.
14:09
D.F.
Luka Stnazl/PIXSELL
Dinamo i Rijeka sastat će se u finalu Hrvatskog nogometnog kupa na Opus Areni u Osijeku u srijedu, 13. svibnja. HNS je potvrdio točan termin utakmice, a to je 18 sati. 

Bit će to susret koji će odlučiti od drugom trofeju sezone u hrvatskom nogometu. Za Rijeku će to biti i važan susret što se tiče europske pozicije jer bi u slučaju pobjede izborili kvalifikacije Europske lige čime bi si olakšali put k europskoj jeseni jer bi imali siguran jedan padobran, u Konferencijsku ligu.

U slučaju Dinamove pobjede, drugo mjesto SHNL-a, koje čvrsto drži Hajduk, donijelo bi kvalifikacije za Europsku ligu. Podsjetimo, Rijeka je u polufinalu Kupa s 2-0 pobijedila Slaven Belupo, a Dinamo je s teniskih 6-3 pobijedio Goricu u gostima.

POGLEDAJTE VIDEO: Odbojkašica iz Kenije igra za Mladost i obožava Hrvatsku, a evo kako se bori sa sarmom

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
