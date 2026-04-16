Poznat je točan termin finala Kupa između Dinama i Rijeke u Osijeku

Dinamo i Rijeka sastat će se u finalu Hrvatskog nogometnog kupa na Opus Areni u Osijeku u srijedu, 13. svibnja. HNS je potvrdio točan termin utakmice, a to je 18 sati.

Bit će to susret koji će odlučiti od drugom trofeju sezone u hrvatskom nogometu. Za Rijeku će to biti i važan susret što se tiče europske pozicije jer bi u slučaju pobjede izborili kvalifikacije Europske lige čime bi si olakšali put k europskoj jeseni jer bi imali siguran jedan padobran, u Konferencijsku ligu.

U slučaju Dinamove pobjede, drugo mjesto SHNL-a, koje čvrsto drži Hajduk, donijelo bi kvalifikacije za Europsku ligu. Podsjetimo, Rijeka je u polufinalu Kupa s 2-0 pobijedila Slaven Belupo, a Dinamo je s teniskih 6-3 pobijedio Goricu u gostima.

POGLEDAJTE VIDEO: Odbojkašica iz Kenije igra za Mladost i obožava Hrvatsku, a evo kako se bori sa sarmom