DRAMA U PRVOLIGAŠU /

Nezadovoljni Demoni upali na trening Istre te postrojili igrače i trenera

Nezadovoljni Demoni upali na trening Istre te postrojili igrače i trenera
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Riera je u Istru došao kao nasljednik Gorana Tomića, koji je momčad vodio u prvih šest kola, nakon kojih je Istra bila deveta na tablici

15.4.2026.
17:13
Sportski.net
Prema pisanju Regional Expressa, nezadovoljni navijači Istre 1961, Demoni, upali su u srijedu na trening hrvatskog prvoligaša.

Taj portal navodi kako je skupina od desetak pripadnika navijačke skupine Demoni došla izraziti nezadovoljstvo trenerom Orielom Rierom.

"Navijači su okupili igrače i trenera Rieru te im poručili kako ovako lošu igru dugo nisu gledali. Jasno su dali do znanja da traže njegov odlazak, odnosno da sam preuzme moralnu odgovornost i podnese ostavku", piše taj portal koji naglašava kako su "navijači treneru poručili i da mora poštivati igrače poput (Josipa op. a.) Radoševića i (Stjepana op. a.) Lončara, naglasivši kako se radi o kvaliteti kakvu klub donedavno nije imao".

Isti portal navodi kako je u obranu trenera stao sportski direktor Saša Bjelanović, koji je navijačima poručio kako Europa još uvijek nije izgubljena.

Podsjetimo, Riera je u Istru došao kao nasljednik Gorana Tomića. Tomić je momčad vodio u prvih šest kola, u kojima je Istra pobijedila samo jednu utakmicu, čime je bila deveta na tablici kada ju je preuzeo španjolski stručnjak. Od tada je Riera vodio Istru u 24 susreta, pobijedivši u njih devet i dovevši Istru na šesto mjesto prvenstvene tablice.

No, prema nekim izvorima, Riera je sve nepopularniji, a osobito mu je veliki krimen ispadanje iz kupa protiv Kurilovca.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova trenerica bivšeg 'Vatrenog' na meti seksističkih uvreda: Klub odgovorio

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
