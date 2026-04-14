OSTAJE VAŽAN ČOVJEK /

Istra potvrdila velike vijesti u trenucima navijačkog nezadovoljstva

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

'Ovim produženjem nastavlja se kontinuitet uspješnog rada'

14.4.2026.
12:33
Sportski.net
Saša Bjelanović ostaje sportski direktor Istre 1961. To je velika vijest za pulski klub jer bilo je dosta govora o tome kako su brojni klubovi zainteresirani za Bjelanovića, a među njima je bio i Hajduk.

"Ovim produženjem nastavlja se kontinuitet uspješnog rada te započeti projekt dugoročnog razvoja kluba, čime ukupna suradnja ulazi u sedmogodišnji ciklus. U proteklom razdoblju postavljeni su stabilni i čvrsti temelji sportskog razvoja, a uvjereni smo kako će se u nadolazećim godinama taj smjer dodatno učvrstiti i unaprijediti", objavila je Istra na svojim društvenim mrežama.

Za Istru je ovo poprilično pojačanje jer je Bjelanović pokazao da itekako zna složiti dobru momčad i dovoditi prave igrače. Istri je ovo trebalo jer trenutačno među navijačima vlada nezadovoljstvo s trenerom Oriolom Rierom zbog slabijih rezultata u proljetnom dijelu sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte majstorije Belje i nevjerojatno spašavanje Filipovića i Mišića

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
