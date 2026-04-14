Sljedeće sezone stadion u Velikoj Gorici imat će dva kluba u SHNL-u

U Prvoj NL vodi se velika bitka za ulazak u elitni rang hrvatskog nogometa, SHNL. Dva zagrebačka kluba, jedan sa zapada, drugi s istoka nalaze se unutar dva boda sedam kola do kraja. Toliko prednosti ima Rudeš u odnosu na Sesvete.

Ne treba otpisati niti Cibaliju (-7), Dugopolje (-7) i Karlovac (-10), ali ako je suditi po formi, dva zagrebačka kluba će o svemu odlučivati. Zanimljivo je da obje momčadi u slučaju ulaska u SHNL neće domaće utakmice igrati na svome stadionu. ŠRC Rudeš ugostio je neke utakmice SHNL-a prije dvije sezone, ali u proljetnom dijelu jer zbog nedostatka reflektora nisu mogući večernji termini.

Stadion svetog Josipa Radnika u Sesvetama također ne zadovoljava uvjete SHNL-a pa će Rudeš ili Sesvete u slučaju ulaska u SHNL morati odseliti, a tportal doznaje kako obje ekipe žele igrati u Velikoj Gorici i već su dogovorile sve s HNK Goricom. Tako ćemo u Velikoj Gorici imati situaciju kao s Maksimirom te će dvije momčadi igrati na tome stadionu sljedeće sezone.

Naravno, ako uspiju izboriti plasman u SHNL i dobiti licencu za sudjelovanje. Ranije informacije iz Sesveta govorile su kako nemaju aspiracije za igranje prvog ranga, ali čini se da se i to promijenilo.

