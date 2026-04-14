DOGOVOR JE PAO /

Sljedeće sezone stadion u Velikoj Gorici imat će dva kluba u SHNL-u

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Tako ćemo u Velikoj Gorici imati situaciju kao s Maksimirom te će dvije momčadi igrati na tome stadionu sljedeće sezone

14.4.2026.
10:09
Sportski.net
U Prvoj NL vodi se velika bitka za ulazak u elitni rang hrvatskog nogometa, SHNL. Dva zagrebačka kluba, jedan sa zapada, drugi s istoka nalaze se unutar dva boda sedam kola do kraja. Toliko prednosti ima Rudeš u odnosu na Sesvete.

Ne treba otpisati niti Cibaliju (-7), Dugopolje (-7) i Karlovac (-10), ali ako je suditi po formi, dva zagrebačka kluba će o svemu odlučivati. Zanimljivo je da obje momčadi u slučaju ulaska u SHNL neće domaće utakmice igrati na svome stadionu. ŠRC Rudeš ugostio je neke utakmice SHNL-a prije dvije sezone, ali u proljetnom dijelu jer zbog nedostatka reflektora nisu mogući večernji termini.

Stadion svetog Josipa Radnika u Sesvetama također ne zadovoljava uvjete SHNL-a pa će Rudeš ili Sesvete u slučaju ulaska u SHNL morati odseliti, a tportal doznaje kako obje ekipe žele igrati u Velikoj Gorici i već su dogovorile sve s HNK Goricom. Tako ćemo u Velikoj Gorici imati situaciju kao s Maksimirom te će dvije momčadi igrati na tome stadionu sljedeće sezone.

Naravno, ako uspiju izboriti plasman u SHNL i dobiti licencu za sudjelovanje. Ranije informacije iz Sesveta govorile su kako nemaju aspiracije za igranje prvog ranga, ali čini se da se i to promijenilo. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
