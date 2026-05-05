FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'OVO JE LUDILO' /

Opsadno stanje u Rusiji, mjere izazvale kaos: 'Ništa ne funkcionira, čak ni bankomati'

Vladimir Putin je zaprijetio velikom odmazdom, ako mu se upropasti Dan pobjede

5.5.2026.
19:36
Andrijana Čičak Božić
VOYO logo
VOYO logo

Tri dana prije Dana pobjede u Rusiji je opsadno stanje. Ograničen je internet za milijune korisnika zbog straha od napada ukrajinskih dronova. Moskva se priprema za vojnu paradu u nikad skromnijem obliku bez pokazivanja vojne opreme i tenkova, a predsjednik Vladimir Putin strahuje za vlastiti život.

Okićena i uređena Moskva pred Dan pobjede, najvažniji praznik u zemlji. Ali najbitnije nedostaje - sigurnost u glavnom ruskom gradu, koju ruski predsjednik ne može jamčiti pa je proglasio dvodnevno primirje.

"Ne mogu živjeti u stalnom stresu. Tako se osjećam. Mislim da naše vlasti i vodstvo ne čine dovoljno da nas zaštite", kaže Ekaterina iz Moskve.

"Sada se nitko ne može osjećati sigurno. Primirje nema smisla. Da im damo predah? Treba ih dokrajčiti", rekao je Evgenij iz Moskve.

'Ovo je ludilo'

Sigurnosne mjere su dignute na najvišu razinu - zatvaraju se zračne luke, u Moskvi i Sankt Peterburgu ograničen je internet, što je izazvalo kaos.

Prodavačica kaže da primaju samo gotovinu, ništa drugo ne radi. "Ovo je ludilo. Ništa ne funkcionira, čak ni bankomati u trgovinama."

Više pogledajte u prilogu.

RusijaUkrajinaDan PobjedeVladimir Putin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike