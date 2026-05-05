Opsadno stanje u Rusiji, mjere izazvale kaos: 'Ništa ne funkcionira, čak ni bankomati'

Tri dana prije Dana pobjede u Rusiji je opsadno stanje. Ograničen je internet za milijune korisnika zbog straha od napada ukrajinskih dronova. Moskva se priprema za vojnu paradu u nikad skromnijem obliku bez pokazivanja vojne opreme i tenkova, a predsjednik Vladimir Putin strahuje za vlastiti život.

Okićena i uređena Moskva pred Dan pobjede, najvažniji praznik u zemlji. Ali najbitnije nedostaje - sigurnost u glavnom ruskom gradu, koju ruski predsjednik ne može jamčiti pa je proglasio dvodnevno primirje.

"Ne mogu živjeti u stalnom stresu. Tako se osjećam. Mislim da naše vlasti i vodstvo ne čine dovoljno da nas zaštite", kaže Ekaterina iz Moskve.

"Sada se nitko ne može osjećati sigurno. Primirje nema smisla. Da im damo predah? Treba ih dokrajčiti", rekao je Evgenij iz Moskve.

'Ovo je ludilo'

Sigurnosne mjere su dignute na najvišu razinu - zatvaraju se zračne luke, u Moskvi i Sankt Peterburgu ograničen je internet, što je izazvalo kaos.

Prodavačica kaže da primaju samo gotovinu, ništa drugo ne radi. "Ovo je ludilo. Ništa ne funkcionira, čak ni bankomati u trgovinama."

