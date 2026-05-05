Kaos duboko u Rusiji, pogledajte snimke napada: 'Lansirali su Flamingo na nas'

Ukrajinske snage izvele su u noći na utorak veliki napad raketama i dronovima na više ruskih regija u kojima su navodno pogodile objekte ključne za ruski vojno-industrijski kompleks, izvijestili su ruski Telegram kanali, a prenio Kyiv Independent.

Stanovnici su na društvenim mrežama objavili fotografije i videozapise koji prikazuju veliku buktinju u državnom institutu JSC VNIIR-Progress u Čeboksariju, u Čuvaškoj Republici, u kojem se proizvode komponente za visokoprecizno oružje koje Moskva koristi u napadima na Ukrajinu.

Footage of a Ukrainian Flamingo heavyweight cruise missile hitting a Russian target in Novocheboksarsk tonight. pic.twitter.com/BOotQjDX9J — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 4, 2026

Aktivirana je i zračna uzbuna koja je upozorila na raketnu prijetnju u regiji, a potom su odjeknule eksplozije nedaleko od spomenutog objekta. Ruski Telegram kanali navode da je postrojenje oštetila ukrajinska raketa FP-5 Flamingo. Ljudi su kasnije ispričali da su dronovi još jednom pogodili institut, oko 7.30 sati po lokalnom vremenu. Lokalni guverner Oleg Nikolajev potvrdio je kako je u napadu ozljede zadobila jedna osoba.

Što je Flamingo?

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine navodi da institut, inače smješten oko 1.200 kilometara od ukrajinske granice, također razvija sustave elektroničkog ratovanja, uključujući antene Kometa, koji služe za ometanje satelitskih, radijskih i radarskih signala. Kometa se tako koristi u dronovima tipa Šehid, krstarećim projektilima Iskander-K te modulima za navođene zračne bombe.

A Ukrainian Flamingo cruise missile appears to have slammed directly into Russia’s VNIIR-Progress military electronics plant in Cheboksary. pic.twitter.com/nr4x0QM8cU — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 4, 2026

Podsjetimo, Kijev je raketu Flamingo, koju proizvodi kontroverzni obrambeni proizvođač Fire Point, koristio tek nekoliko puta otkako je prvi put predstavljena sredinom prošle godine.

Međutim, izvješća ukazuju na to da je upotreba Flaminga porasla od studenog 2025. Opremljena je bojevom glavom od 1.000 kilograma i ima dome od 3.000 kilometara. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije ju je nazvao "najuspješnijom ukrajinskom raketom".

Napadi i na drugim lokacijama

Kasnije tijekom jutra, ukrajinska vojska napala je i rafineriju nafte Kiriši, jednu od najvećih u državi po kapacitetu. Tu vijest potvrdio je i Aleksandar Drozdenko, guverner Lenjingradske oblasti i potvrdio kako je glavna meta upravo bila rafinerija.

Isto tako, moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin naveo je kako je iznad prijestolnice oboreno pet dronova koji su se približavali gradu. Podaci ruskog Ministarstva obrane pak pokazuju da je sveukupno oboreno 289 dronova diljem regija. Vojska Ukrajine još se nije oglasila o napadima, a puni razmjeri štete zasad nisu poznati.

