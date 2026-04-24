Noćna mora u Rusiji, Putinovi ljudi u nevjerici: 'Monstruozno, ovo je nova Hirošima!'

Kvaliteta zraka u ruskom gradu Tuapseu značajno se pogoršala nakon što su ukrajinske snage dronovima u ponedjeljak pogodile lokalnu rafineriju nafte i izazvale veliki požar, objavio je u četvrtak Kyiv Independent.

The Tuapse oil depot in Russia is STILL burning, if anyone was wondering pic.twitter.com/5MBTRQS2SJ — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) April 22, 2026

Požar je buknuo u odmah nakon napada, a stanovnici su na društvenim mrežama objavili fotografije i snimke na kojima se vidi gusti dim iznad naftnog postrojenja. Objavili su i fotografije onečišćenja u Crnom moru te čađu od dima na ulicama i u dvorištima.

Dash cam video of the burning Tuapse oil refinery on Russia's Black Sea coast, 1 day after being hit (for a second time in under a week) by Ukrainian drones.

(source: https://t.co/jaA1ofYQlV)

Noćna mora

Neki od njih izrazili su strah za vlastitu sigurnost zbog činjenice da se uvjeti u gradu nastavljaju pogoršavati. "Iskreno, ovo je neka vrsta ekološke katastrofe. Što da napravim? Ne želim više ostati ovdje, danas moram otići", kazala je jedna stanovnica grada u videu na kojem se vidi kako s ruke pokušava očistiti čađu.

Hell in Tuapse: authorities refuse to cancel school despite an environmental disaster



In the city, where an oil terminal has been burning for days, black rain is falling.



The concentration of harmful substances in the air exceeds the norm by 2–3 times. Residents report…

"Zašto se ovo događa? Uopće se ne može oprati. Ovo je jednostavno noćna mora", dodala je žena.

Mrežama se proširio i video u kojem druga žena vozi cestom i gleda u dim iznad rafinerije ta šalje poruku ruskom predsjedniku Vladimir Putinu. "Gospodine predsjedniče, išli smo na izbore, glasali smo za vas, vjerovali smo u vas. I neko vrijeme zaista smo bili zaštićeni, sve je bilo u redu. Ali u jednom trenutku, sve se srušilo", izjavila je ta žena.

"Ne znam što će se dalje dogoditi. Ne znam trebam li vjerovati vama i vladi. Kome vjerovati, što misliti kada vidiš ovakav horor, kada stanovnici mog voljenog grada pate?", upitala je žena.

Vatrogasci su požar pod kontrolu stavili u četvrtak, nakon što se dim tri dana zaredom sukljao iz mjesta buktinje. Zasad nisu objavljene nove informacije o kvaliteti zraka, navodi agencija Reuters.

Podsjetimo, Stožer za hitne situacije Krasnodarskog kraja ranije je naveo da su u atmosferu ispušteni produkti izgaranja koji su u srijedu pali s kišom te ostavili crni sloj na površinama. Koncentracije benzena, ksilena i čađe u zraku u nekoliko četvrti bile su dva do tri puta više od uobičajenih, naveo je pak Stožer u utorak.

Stanovnicima su savjetovali da ograniče vrijeme boravka na otvorenom, nose maske kad izlaze te da potraže liječničku pomoć ako osjete simptome akutne bolesti ili se ne osjećaju dobro.

Bijes u Rusiji

Proruski Telegram kanali i mediji situaciju su usporedili s najgorim nuklearnim katastrofama u povijesti, poput Hirošime na koju je SAD bacio atomsku bombu 1945. godine.

"Posljedice bombardiranja Tuapsea jednostavno su monstruozne. Ono što se tamo događa je Hirošima, samo bez zračenja", istaknuo je kanal RIA Katyusha.

Rosja: deszcz popiołu w Tuapse. Władze udają, że nic się nie dzieje



Rano mieszkańcy Tuapse po nocnym deszczu na suszących się ubraniach i samochodach zobaczyli ciemne plamy. Substancja pozostaje w kroplach na powierzchniach, tworząc czarną, oleistą powłokę. Zwierzęta również…

Pavel Kukmirov, poznat pod pozivnim znakom "Shakespeare" i pripadnik ruskih proxy snaga u Donbasu, na svojem je Telegram kanalu ustvrdio da "Tuapse više ne postoji". Situaciju uspoređuje s katastrofom u Černobilu.

"Tlo je otrovano, voda je otrovana, zrak je otrovan. Trenutačno tamo pada crna kiša; kao u Hirošimi, voda je pomiješana s naftnom čađom", kaže Kukmirov. "Od 2022. godine ruske vlasti nam stalno govore: 'Želite li Černobil u Kijevu?' Pa, sada je Černobil u Tuapseu", dodaje Kukmirov.

Treba napomenuti da ni u gradu ni u širem području nisu oštećeni nuklearni energetski objekti te da Ukrajina ne posjeduje nuklearno oružje jer ga se odrekla prema sporazumu o razoružanju iz 1994. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Putinovog kukanja do kazne za diranje fontane: Ovo je Direktov pregled dana