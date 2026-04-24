POGLEDAJTE SNIMKE

Noćna mora u Rusiji, Putinovi ljudi u nevjerici: 'Monstruozno, ovo je nova Hirošima!'

Noćna mora u Rusiji, Putinovi ljudi u nevjerici: 'Monstruozno, ovo je nova Hirošima!'
Foto: screenshot/x/telegram

Proruski Telegram kanali i mediji situaciju su usporedili s najgorim nuklearnim katastrofama u povijesti, poput Hirošime na koju je SAD bacio atomsku bombu 1945. godine

24.4.2026.
9:09
Erik Sečić
screenshot/x/telegram
Kvaliteta zraka u ruskom gradu Tuapseu značajno se pogoršala nakon što su ukrajinske snage dronovima u ponedjeljak pogodile lokalnu rafineriju nafte i izazvale veliki požar, objavio je u četvrtak Kyiv Independent

Požar je buknuo u odmah nakon napada, a stanovnici su na društvenim mrežama objavili fotografije i snimke na kojima se vidi gusti dim iznad naftnog postrojenja. Objavili su i fotografije onečišćenja u Crnom moru te čađu od dima na ulicama i u dvorištima. 

Noćna mora 

Neki od njih izrazili su strah za vlastitu sigurnost zbog činjenice da se uvjeti u gradu nastavljaju pogoršavati. "Iskreno, ovo je neka vrsta ekološke katastrofe. Što da napravim? Ne želim više ostati ovdje, danas moram otići", kazala je jedna stanovnica grada u videu na kojem se vidi kako s ruke pokušava očistiti čađu.

"Zašto se ovo događa? Uopće se ne može oprati. Ovo je jednostavno noćna mora", dodala je žena. 

Mrežama se proširio i video u kojem druga žena vozi cestom i gleda u dim iznad rafinerije ta šalje poruku ruskom predsjedniku Vladimir Putinu. "Gospodine predsjedniče, išli smo na izbore, glasali smo za vas, vjerovali smo u vas. I neko vrijeme zaista smo bili zaštićeni, sve je bilo u redu. Ali u jednom trenutku, sve se srušilo", izjavila je ta žena.

"Ne znam što će se dalje dogoditi. Ne znam trebam li vjerovati vama i vladi. Kome vjerovati, što misliti kada vidiš ovakav horor, kada stanovnici mog voljenog grada pate?", upitala je žena. 

Vatrogasci su požar pod kontrolu stavili u četvrtak, nakon što se dim tri dana zaredom sukljao iz mjesta buktinje. Zasad nisu objavljene nove informacije o kvaliteti zraka, navodi agencija Reuters. 

Podsjetimo, Stožer za hitne situacije Krasnodarskog kraja ranije je naveo da su u atmosferu ispušteni produkti izgaranja koji su u srijedu pali s kišom te ostavili crni sloj na površinama. Koncentracije benzena, ksilena i čađe u zraku u nekoliko četvrti bile su dva do tri puta više od uobičajenih, naveo je pak Stožer u utorak.

Stanovnicima su savjetovali da ograniče vrijeme boravka na otvorenom, nose maske kad izlaze te da potraže liječničku pomoć ako osjete simptome akutne bolesti ili se ne osjećaju dobro. 

Bijes u Rusiji

Proruski Telegram kanali i mediji situaciju su usporedili s najgorim nuklearnim katastrofama u povijesti, poput Hirošime na koju je SAD bacio atomsku bombu 1945. godine.

"Posljedice bombardiranja Tuapsea jednostavno su monstruozne. Ono što se tamo događa je Hirošima, samo bez zračenja", istaknuo je kanal RIA Katyusha. 

Pavel Kukmirov, poznat pod pozivnim znakom "Shakespeare" i pripadnik ruskih proxy snaga u Donbasu, na svojem je Telegram kanalu ustvrdio da "Tuapse više ne postoji". Situaciju uspoređuje s katastrofom u Černobilu. 

"Tlo je otrovano, voda je otrovana, zrak je otrovan. Trenutačno tamo pada crna kiša; kao u Hirošimi, voda je pomiješana s naftnom čađom", kaže Kukmirov. "Od 2022. godine ruske vlasti nam stalno govore: 'Želite li Černobil u Kijevu?' Pa, sada je Černobil u Tuapseu", dodaje Kukmirov. 

Treba napomenuti da ni u gradu ni u širem području nisu oštećeni nuklearni energetski objekti te da Ukrajina ne posjeduje nuklearno oružje jer ga se odrekla prema sporazumu o razoružanju iz 1994. godine. 

RusijaUkrajinaRafinerija NafteVladimir Putin
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
