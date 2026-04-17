Putin uvlači novu zemlju u rat? Obavještajci otkrili plan: 'Još će jednom probati'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da Ukrajina vjeruje da se Rusija priprema pokušati još jednom uvući svoju saveznicu Bjelorusiju u četverogodišnji rat između Kijeva i Moskve.

"Prema obavještajnim podacima, u pograničnom bjeloruskom području grade se ceste u područjima koja vode prema Ukrajini i uspostavljaju topničke pozicije", napisao je Zelenski na Telegramu, pozivajući se na izvješća najvišeg ukrajinskog zapovjednika.

'Vjerujemo da će opet pokušati'

"Vjerujemo da će Rusija još jednom pokušati uvući Bjelorusiju u rat."

Zelenski je rekao da je Ukrajina izdala upute upozorenja bjeloruskom vodstvu o "ukrajinskoj spremnosti da brani svoju zemlju i neovisnost."

POGLEDAJTE VIDEO: 'Rastrgala bih Putina golim rukama': Bolna svjedočanstva Ukrajinaca koji ni nakon 4 godine rata ne gube vjeru