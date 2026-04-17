IZDANO UPOZORENJE /

Putin uvlači novu zemlju u rat? Obavještajci otkrili plan: 'Još će jednom probati'

Foto: Evgeny Biyatov/Sputnik/Profimedia

Zelenski je rekao da je Ukrajina izdala upute upozorenja bjeloruskom vodstvu o 'ukrajinskoj spremnosti da brani svoju zemlju i neovisnost'

17.4.2026.
20:47
Hina
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da Ukrajina vjeruje da se Rusija priprema pokušati još jednom uvući svoju saveznicu Bjelorusiju u četverogodišnji rat između Kijeva i Moskve.

"Prema obavještajnim podacima, u pograničnom bjeloruskom području grade se ceste u područjima koja vode prema Ukrajini i uspostavljaju topničke pozicije", napisao je Zelenski na Telegramu, pozivajući se na izvješća najvišeg ukrajinskog zapovjednika.

'Vjerujemo da će opet pokušati' 

"Vjerujemo da će Rusija još jednom pokušati uvući Bjelorusiju u rat."

Zelenski je rekao da je Ukrajina izdala upute upozorenja bjeloruskom vodstvu o "ukrajinskoj spremnosti da brani svoju zemlju i neovisnost."

RusijaBjelorusijaUkrajinaVladimir PutinVolodimir Zelenski
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
