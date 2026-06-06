Sigurdsson bez kočnice: 'Mrzim suce, stalno me muče'

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson na Sunset Sports Festivalu u Zadru govorio je o atmosferi u momčadi, svom načinu rada i odnosu sa sucima.

Prisjetio se dramatičnih trenutaka s nedavnih natjecanja te naglasio kako su nijanse često odlučivale između pobjede i poraza. Istaknuo je da je Hrvatska bila vrlo blizu ispadanja protiv Mađarske, ali i da su takve napete završnice gotovo zaštitni znak hrvatskog sporta.

Osvrnuo se i na kaznu od 4000 eura koju mu je izrekao EHF zbog kritika organizacije Europskog prvenstva. Poručio je kako ne žali zbog svojih riječi jer smatra da su nakon toga napravljene određene promjene.

Poznat po otvorenosti, Sigurdsson je bez zadrške prokomentirao i suce. Priznao je da ih izbjegava koliko god može kako ne bi ulazio u nepotrebne sukobe tijekom utakmica.

Posebno je pohvalio atmosferu u hrvatskoj reprezentaciji. Za razliku od Austrije, Njemačke i Japana, koje je ranije vodio, kaže da u Hrvatskoj među igračima vlada pravi obiteljski odnos. Ipak, upozorio je da takva bliskost ponekad može dovesti i do dodatnih tenzija.

Govoreći o radu s reprezentativcima, otkrio je da ne voli duge sastanke i stalne razgovore. Igračima daje dosta slobode, ali zauzvrat očekuje odgovornost i opravdano povjerenje. Smatra da trener ne mora kontrolirati svaki detalj, no jasno poručuje da svatko mora zaslužiti svoje mjesto u momčadi.