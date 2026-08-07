FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROSLAVA OLUJE /

Medved odgovorio na prozivke Pupovca: 'Vjerujem da ste pratili program'

Medved odgovorio na prozivke Pupovca: 'Vjerujem da ste pratili program'
×
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Medved je rekao da je cijelo vrijeme bio prisutan na stadionu te da ne može komentirati ono što nije niti vidio ni čuo

7.8.2026.
12:14
Hina
Lucija Ocko/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ministar branitelja Tomo Medved u petak se referirao na prozivke Milorada Pupovca (SDSS) zbog govora mržnje tijekom obilježavanja Oluje u Kninu, rekavši kako može govoriti o službenom programu za koji je bio odgovoran te ne može komentirati ono što se odvijalo na marginama tog programa.

Upitan o prozivkama predsjednika SDSS-a i saborskog zastupnika Milorada Pupovca zašto nitko iz Vlade nije osudio govor mržnje i pozive na nasilje upućene iz Knina, Medved je rekao da je cijelo vrijeme bio prisutan na stadionu te da ne može komentirati ono što nije niti vidio ni čuo.

"Vjerujem da ste pratili službeni dio programa, od budnice do mise i polaganja vijenaca", rekao je Medved.

Dodao je da će on, državni tajnik i ostali koji su sudjelovali u organizaciji komentirati službeni dio programa za koji su bili odgovorni na temelju odluke Vlade, dok aktivnosti koje su se odvijale na marginama službenog programa ne može komentirati.

"Možemo komentirati ono što smo vidjeli, ono što smo organizirali i što smo proveli", rekao je.

Komentirao srpskog hakera

Medved je istaknuo da nije stigao pratiti medijske napise o događajima u Kninu, budući da je program obilježavanja Oluje nastavljen i nakon središnje proslave.

"Jučer je cijeli dan bio program u Slunju, danas poslije ove konferencije imamo program, a sutra imamo program u Glini", rekao je, dodajući da je riječ o "izrazito sadržajnom tjednu" usmjerenom na potporu aktivnostima i dostojanstvenom obilježavanju obljetnice.

Na pitanje o srpskom hakeru koji je uhićen prije nekoliko dana, nakon što je utvrđeno da je upao u više informacijskih sustava državnih tijela i tvrtki u Hrvatskoj, Medved je rekao da zna o čemu je riječ, ali zbog postupka koji je u tijeku ne može iznositi pojedinosti.

"Želim pohvaliti cjelokupan sigurnosno-obavještajni sustav na odgovornom i budnom praćenju i zaštiti interesa Republike Hrvatske, a s obzirom na postupak koji je u tijeku dalje od toga ne mogu komentirati", rekao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Milorad PupovacTomo MedvedKninVro Oluja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike