Oglasio se pretučeni nogometni sudac Tihomir Pejin

Tihomir Pejin, bivši hrvatski nogometni sudac, oglasio se nakon što su ga dvojica maskiranih muškaraca fizički ga napala dok je trčao u Osijeku u petak ujutro.

Pejin, koji sada obnaša funkciju direktora Zračne luke Osijek, napadnut je ujutro u blizini stadiona Gradski vrt, na ruti koju koristi svakodnevno.

Iz osječke policije priopćili su da je oko 7 sati na kolniku pronađen ozlijeđeni 43-godišnjak. Policijski službenici odmah su stigli na mjesto događaja, a muškarcu je pružena hitna medicinska pomoć. Potom je prevezen u bolnicu kako bi se utvrdila težina njegovih ozljeda.

"Ne znam zbog čega sam napadnut ni tko me napao, nadam se da će policija pronaći napadače", prenose Sportske novosti Pejinove riječi nakon napada.

Pejin je preko dva desetljeća radio kao nogometni sudac, a posljednji put je dijelio pravdu na utakmici Istra 1961 - Šibenik u svibnju prošle godine.