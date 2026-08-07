Poznati sudac napadnut u Osijeku, dvojica maskiranih muškaraca tukla ga palicama

Tihomir Pejin, dugogodišnji nogometni sudac i aktualni direktor Zračne luke Osijek napadnut je jutros u Wilsonovoj ulici u Osijeku. Dvojica maskiranih muškaraca fizički su ga napala dok je trčao, nakon čega je prevezen u KBC Osijek. Prema dostupnim informacijama, Pejin nije zadobio teže ozljede.

Iz osječke policije priopćili su da je oko 7 sati na kolniku pronađen ozlijeđeni 43-godišnjak. Policijski službenici odmah su stigli na mjesto događaja, a muškarcu je pružena hitna medicinska pomoć. Potom je prevezen u bolnicu kako bi se utvrdila težina njegovih ozljeda.

Indexu je potvrđeno da je ozlijeđeni muškarac Tihomir Pejin. Policiji je ispričao kako su ga napadači presreli za vrijeme jutarnjeg trčanja te ga počeli udarati nasred ulice.

"Ne znam zbog čega sam napadnut, niti tko me napao i nadam se da će policija pronaći napadače“, rekao je Pejin za 24sata, potvrdivši da nije zadobio teže ozljede.

Napadači imali kacigu i masku

Prema izjavama stanovnika Wilsonove ulice, u napadu su sudjelovala dvojica maskiranih muškaraca. Jedan od njih kretao se na romobilu i nosio motorističku kacigu, dok je drugi, s maskom preko lica, trčao za Pejinom.

Nakon što su ga sustigli, napadači su ga počeli udarati teleskopskim palicama. Pejin je pao na tlo, ali su ga nastavili udarati nogama.

Otjerao ih vozač automobila

Napad je trajao svega nekoliko sekundi, a prekinuo ga je nailazak automobila. Vozač je počeo trubiti, zbog čega su napadači pobjegli, navodi 24sata. Stanari su zatim pomogli Pejinu te pozvali policiju i Hitnu pomoć. Kažu da je nakon napada bio pri svijesti.

Sve se dogodilo nedaleko od nekadašnjeg stadiona Gradski vrt. Pejin tom rutom redovito trči u jutarnjim satima, no zasad nije utvrđeno jesu li napadači poznavali njegove navike i unaprijed pripremili napad. Motiv također nije poznat.

Nakon HNL-a postao VAR sudac

Pejin je u nogometnom suđenju oko 25 godina. Tijekom karijere godinama je vodio utakmice najvišeg ranga hrvatskog nogometa, a stekao je i međunarodni sudački status.

Nakon završetka aktivnog suđenja na travnjaku ostao je uključen u hrvatski nogomet kao VAR sudac.

Po struci je magistar ekonomije i član je HDZ-a, a prošle godine preuzeo je dužnost direktora Zračne luke Osijek.

Policija još nije objavila informacije o mogućem motivu niti o identitetu napadača. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.