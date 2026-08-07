Tko je Tihomir Pejin? Pretučenog suca prozvali Mr. Respect, godinama je izazivao polemike

Bivši nogometni sudac i aktualni direktor Zračne luke Osijek, Tihomir Pejin, napadnut je u petak ujutro. Dvojica maskiranih napadača pretukla su ga palicama dok je trčao blizu stadiona Gradski vrt. Napad je u fokus vratio karijeru čovjeka čije je suđenje godinama izazivalo polemike, a jedan potez osigurao mu je nadimak koji ga i danas prati.

Od terena do direktorske fotelje

Tihomir Pejin (43), magistar ekonomije, svoju je 25-godišnju sudačku karijeru okončao prošle godine, no ostao je aktivan kao VAR sudac. Iako je mogao suditi još tri godine, povlačenje je potaknulo imenovanje za direktora Zračne luke Osijek. Njegov brzi uspon u tvrtkama pod kontrolom lokalnog HDZ-a, bez iskustva u avioindustriji, izazvao je pozornost. Prije zračne luke, vodio je poduzetnički inkubator BIOS i tvrtku Vodovod-Montaža. Sudački poziv naslijedio je od oca, a tijekom karijere vodio je gotovo 1500 utakmica.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Potez koji je stvorio aferu

Pejinova karijera ostat će ipak najviše upamćena po nadimku "Mr. Respect". Zaradio ga je u travnju 2017. na utakmici Dinama i Lokomotive. Tadašnji napadač Dinama El Arbi Hillel Soudani tada je udario suparnika. Umjesto isključenja, kojim bi Alžirac propustio derbi protiv Hajduka, Pejin mu je pokazao na slogan "Respect" na rukavu. Taj je potez izazvao gnušanje u javnosti. Hajduk je na idući derbi istrčao u majicama s natpisom "respect", a afera je imala i dugoročne posljedice. Disciplinski sudac koji je naknadno kaznio Soudanija smijenjen je, a HNS je promijenio statut kako bi se spriječili takvi slučajevi.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Suspenzije, pogreške i napad

Afera "Respect" nije bila usamljena. Pamtit će se i derbi Dinama i Hajduka u veljači 2018., kada su ga mnogi optužili da je drastično oštetio splitski klub. Posljednja veća mrlja dogodila se u veljači 2023. na utakmici Hajduk - Gorica, nakon koje je bio suspendiran punih 13 mjeseci. Brutalni napad koji je doživio u petak, kada su ga dvojica maskiranih muškaraca pretukla, dogodio se nedaleko od osječkog stadiona. Pejin tvrdi da ne zna motive napada, a policija provodi istragu.