Kronologija zločina balkanskog krvnika: Sijao smrt od Hrvatske do Srebrenice

"Nije počeo rat Ratko Mladić", vikao je u sudnici u kolovozu 2020., kada ga je svjetska javnost zadnji put vidjela živog. Na kraju žalbene rasprave dobio je priliku govoriti i, kao i svaki put pred Haškim sudom, bio drzak i bahat, bez trunke kajanja.

"Čut će narod šta Ratko govori! Živ sam i zdrav i živjet ću dok ima našeg plemena i našega naroda", rekao je na kraju. Pleme i narod su ostali, najgoreg od najgorih više nema.

Kadrovi ulaska u Srebrenicu dio su dokaza zbog kojih je u Haagu osuđen na doživotni zatvor. Prije nego što će vojnici pod njegovim vodstvom počiniti najgori zločin na europskom tlu od Drugog svjetskog rata, bilo je jasno da je Mladić tamo gospodar života i smrti. Pred srpskim je kamerama čak dao naslutiti što se sprema.

"Evo nas 11. jula 1995. u srpskoj Srebrenici, uoči još jednog velikoga praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija, Turcima osvetimo na ovo prostoru", izjavio je ratni zapovjednik vojske bosanskih Srba.

Osveta je bila stravična - u idućih nekoliko dana bit će pobijeno više od osam tisuća muslimanskih dječaka i muškaraca, a Ratko Mladić postat će najtraženiji ratni zločinac na svijetu.

Zločini u Hrvatskoj

Cijelog života u vojsci, Mladić je na početku rata bio zapovjednik 9. korpusa JNA u Kninu, naređivao neuspješne napade na Šibenik i Zadar, a u Škabrnji je njegova vojska ubila 41 hrvatskog civila.

"Vi znate da je miniran i Maslenički most. I to vi znate da sam ja lično uradio sa svojim ljudima. Što ja uradim, vi znate da je efikasno i kvalitetno i u to ne treba sumnjati", govorio je na pregovorima s hrvatskom stranom u rujnu 1991.

"Nije optužen za Škabrnju, nije mu ni suđeno za Škabrnju. Svijet će ga pamtiti prije svega kao krvnika Srebrenice, ali svima nama u Škabrnji je jasno tko je bio kreator zla koje nas je zadesilo '91.", jasna je Danka Dražina, jedna od braniteljica iz Škabrnje.

Kada je '92. osnovana Vojska Republike Srpske, Mladić postaje glavni zapovjednik. S drugim arhitektom zla u BiH Radovanom Karadžićem, Sarajevo drži u najdužoj opsadi jednog glavnog grada u povijesti - u 1400 dana ubijeno je više od 10 tisuća Sarajlija.

Baš '94., na vrhuncu moći, u Beogradu se njegovim najdražim pištoljem ubila Mladićeva 23-godišnja kći Ana. Nije ostavila pismo, a iako je on govorio da su za smrt krivi njegovi neprijatelji, mnogi vjeruju da nije mogla podnijeti grozote vezane uz očev ratni put.

Pad Srebrenice i bijeg

A najgore je slijedilo. U ljeto '95. srebrenička enklava, dotad pod UN-ovom zaštitom, pada pod kontrolu srpskih snaga.

"Trebam jasan stav predstavnika vašeg naroda - da li želite da opstanete ili da nestanete?", govorio je ljudima iz Srebrenice večer uoči početka pokolja.

Sa zapovjednikom UN-ovih snaga čak je nazdravio rakijom, a prestrašene civile pred kamerama umirivao riječima da svima oprašta i poklanja život. "Nemojte više dolaziti preda me na front. Sledeći put nema oproštaja", završio je govor na snimci iz jednog od autobusa punih Srebreničana.

Oprosta nije bilo ni tada za više od osam tisuća ljudi. Haški sud ubrzo ga optužuje za genocid, a on se punih šest godina ne skriva jer ga štiti Miloševićev režim.

Potom nestaje, da bi ga nakon devet godina bijega ulovili u kući rođaka u selu kod Zrenjanina, navodno ga je odao prsten pečatnjak. S godinama se iz arogantnog vojničine pretvorio u naizgled onemoćalog starca, ali pred haškim sucima redovno je pokazivao pravo lice. "Haški tribunal nije sud, već je to satanski sud", bila je česta njegova izjava.

"To što se nije pokajao, manje je bitno. Najvažnija stvar je da će ga povijest pamtiti da je bio poražen i da nije uspio ni u jednom svom cilju", ističe Vesna Škare-Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa.

Umro u haaškoj bolnici

U bolnici kraj ove sudnice je i umro, sud nije dopustio ranije puštanje zbog narušenog zdravlja, služio je doživotnu kaznu. "Najbitnije je da je on dobio zasluženu kaznu, da je tamo dočekao smrt, da nije doživio da dođe u Srbiju, kako je bila njegova želja", jasna je Šehida Abdurahmanović iz Udruženja "Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa".

I svjetski mediji redom ističu da je umro krvnik Bosne, poruku je poslala i Christiane Amanpour, CNN-ova novinarka koja je još 90-ih pratila Mladićev put.

"Jedan od najbrutalnijih ubojica na svijetu konačno je mrtav. Sa 84 godine, bivši general bosanskih Srba Ratko Mladić živio je puno duže nego što je dopustio desecima tisuća svojih žrtava. Više od 7000 muslimanskih muškaraca i dječaka koje je poklao u Srebrenici bit će njegova trajna sramota", objavila je Amanpour na X-u.

A sramotan bi mogao biti i pogreb - prorežimski mediji u Srbiji već su objavili da će država ispuniti Mladićevu želju i da će biti pokopan uz državne i vojne počasti na Topčiderskom groblju, pokraj kćeri Ane.