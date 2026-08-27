Mladić za Škabrnju nikad nije odgovarao, Škare Ožbolt: 'Hrvatska je trebala reagirati'

Ratko Mladić, nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba i pravomoćno osuđeni ratni zločinac, preminuo je danas u pritvorskoj bolnici u Scheveningenu, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH.

O njegovoj smrti, nasljeđu presude, pitanju pravde za žrtve i činjenici da za zločine počinjene u Hrvatskoj nikada nije odgovarao, u RTL-u Danas govorila je bivša ministrica pravosuđa i izvrsna poznavateljica rada Haaškog suda Vesna Škare Ožbolt.

Gospođo Škare Ožbolt, kakva je bila vaša prva reakcija na vijest o smrti Ratka Mladića?

Ratko Mladić je umro, ali presuda nije umrla i nikada neće umrijeti. Dakle, kazna je na neki način prestala, ali istina nikada.

Je li pravda ostvarena ili je ostala nedorečena za obitelji žrtava?

Za obitelji žrtava pravda u ovakvom slučaju, kod ovakvog krvnika, nikada nije ostvarena, posebno u Hrvatskoj, gdje je on praktički osuđen u odsutnosti i to samo za neka područja. Primjerice, za Škabrnju, Nadin i Peruću uopće nije osuđen niti se vodio postupak o tome.

Zašto se to dogodilo?

Nekoliko je činjenica. Haaški sud cijelo je vrijeme vodio postupke i imao je cijeli slučaj Škabrnje, Nadina, Peruće, Zadra, Šibenika i zaleđa. Dakle, sav materijal je postojao tamo i na neki način nije ga jednostavno ni puštao iz svoje nadležnosti. Godine 2011. haaški tužitelj Brammertz praktički je odlučio izostaviti sve vezano uz Hrvatsku i procesuirati samo ono što se odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Koliko sam ja informirana, samo zato da se ubrza postupak.

Zašto Hrvatska tada nije reagirala?

Hrvatska tu više nije reagirala. Prvo zato što je vjerojatno mislila, a ja sada ne mogu govoriti u ime onih koji su tada vodili pravosudni sektor, ali poznato mi je da više nije mogla suditi u odsutnosti, a predmet je bio na Haaškom sudu. Možda je Hrvatska trebala, ne možda, nego sigurno je trebala reagirati prema tužiteljstvu koje je zapravo donijelo takvu odluku da se procesuira samo ono vezano uz Bosnu i Hercegovinu, Srebrenicu, Sarajevo i druge zločine.

Mnogi su se haaški osuđenici pokajali i priznali krivnju, poput Milana Babića. Kako komentirate činjenicu da je Mladić do kraja odbijao priznati krivnju, ali i izraziti žaljenje?

On je posebna vrsta balkanskog krvnika, možda najistureniji iza Miloševića. Praktički je on najjača figura, a iza njega su Simatović i Stanišić, koji su isto tako osuđeni za sve ono što se događalo u Hrvatskoj. Ali on nije uspio ni u jednom svom vojnom cilju, ni u jednom. Prema tome, to što se nije pokajao manje je bitno. Najvažnije je to što će ga povijest pamtiti kao poraženog, kao nekoga tko nije uspio ni u jednom svom cilju i kao balkanskog krvnika.

U Srbiji bi, prema pisanju prorežimskih medija, mogao biti pokopan uz državne i vojne počasti. Što vam to govori?

To sada pišu režimski mediji. Prvo je pitanje gdje će završiti, hoće li završiti na groblju Haaškog zatvora ili će tamo imati ono što se kaže posljednje počivalište. Teško bi Srbija mogla objasniti da pravomoćno osuđenog ratnog zločinca, osuđenog i za genocid i za ratne zločine, odlikuje visokim državnim odlikovanjem. To bi Srbija vrlo teško mogla objasniti bilo kome u međunarodnoj zajednici i Europskoj uniji, lijevo i desno od sebe.