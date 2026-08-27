Misterij smrti kćeri Ratka Mladića: Kraj nje pronađen njegov pištolj, nikada nije prihvatio službenu teoriju

Nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 85. godini u Haagu, objavila je u četvrtak Radio-televizija Srbije. Mladić je pred haškim sudom osuđen za genocid u Srebrenici i druge zločine tijekom ratnih sukoba u BiH 90-ih godina.

Iza balkanskog krvnika je ostala i jedna obiteljska tragedija koja ga je promijenila, a o kojoj se govorilo desetljećima. Mladićeva kći Ana je s 24 godine pronađena mrtva u obiteljskoj kući. Službena verzija događaja kaže da si je oduzela život očevim pištoljem, no Mladić to nikada nije prihvatio, prenosi portal Alo.rs.

Ana Mladić bila je studentica medicine i, prema brojnim svjedočenjima, posebno vezana za oca. Mladić ju je nazivao svojom "zvijezdom". Sve se promijenilo 24. oružja 1994. kada je pronađena mrtva u obiteljskoj kući, u kojoj su u tim trenucima bili njezina majka i brat.

Teorije o smrti

No, njezina je smrt godinama kasnije pokrenula niz priča i teorija o tome kako je skončala, a Mladić nikada nije prihvatio službenu verziju.

Vjerovao je da je njegova kći ubijena, a poslije uhićenja čak je govorio i da zna tko je odgovoran za njezinu smrt. Njegove optužbe nisu nagnale službe da promijene uzrok njezine smrti.

Godinama je javnost spekulirala o različitim okolnostima pod kojima je Ana pronađena.

Jedna teorija govorila je da ne oružje pronađeno u njezinoj lijevoj ruci iako je bila dešnjakinja. Mnogi su različito tumačili i nalaz obdukcije te putanju metka.

Sve te teorije poticale su sumnje da si djevojka nije presudila sama, no za tvrdnje o mogućem ubojstvu nikada nije pronađena sudski potvrđena činjenica.

Dugo se spekuliralo i o njezinom ljubavnom životu i navodnom mladiću Draganu koji je poginuo na ratištu u Bosni i Hercegovini. U javnosti je kružila priča da Mladić nije odobravao njihovu vezu i da je Ana navodno teško podnijela njegovu smrt.

Pokopana 1994.

Ni ti navodi nikada nisu službeno potvrđeni.

Ipak, njezina smrt ostavila je dubok trag na Mladiću. Alo piše kako je Mladić inzistirao da upravo on posljednji put prije sprovoda našminka svoju kćer. Ana je pokopana 1994., dok je rat u BIH još trajao.

Ljudi koji su ga poznavali, tvrdili su da se poslije Anine smrti promijenio.

Balkanski krvnik je u lipnju 2022. pred haškim sudom pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u BiH i genocida u Srebrenici.

Svojedobno je bio jedan od najtraženijih ratnih zločinaca na svijetu. Uhićen je u svibnju 2011. nakon više od desetljeća skrivanja, u selu Lazarevu u sjevernoj Srbiji. Navodno je pronađen u kući svog rođaka.

Srbija je svojevremeno nudila 10 milijuna eura nagrade za informaciju koja bi dovela do njegovog lociranja i uhićenja.