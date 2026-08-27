Nekadašnji reporter BBC-a: 'Od svih zločinaca i masovnih ubojica on je bio najstrašniji'

Bivši zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, koji u Haagu služio doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine, umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu, prenosi Euronews Srbija. Proglašen je krivim za genocid zbog svoje uloge u masakru u Srebrenici, kada su snage bosanskih Srba u srpnju 1995. ubile više 8000 muslimanskih muškaraca i tinejdžera

'Bio je arhetipski psihopat'

'Vrlo, vrlo opasan čovjek', opisala je svojedobno glavna haška tužiteljica Carla Del Ponte krvnika Srebrenice, bjegunca za kojim je tragala više od deset godina.

"Od svih ratnih zločinaca i masovnih ubojica koje sam sreo Mladić je bio najstrašniji. Bez emocija i bez ikakva suosjećanja. Vidio sam to u njegovim hladnim, plavim očima i njegovoj opsjednutosti žrtvama. Bio je arhetipski psihopat", kazao je bivši reporter BBC-a Paul Martin koji je svojedobno intervjuirao Ratka Mladića. Kasnije je dokaze dao Haškom tribunalu.

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"Termin 'bonapartist' činio se skrojenim za njega: kratkog stasa, maničnog cereka, taktičke briljantnosti, potpuno nemilosrdan i zastrašujuće okrutan. Tip čovjeka koji bi dijelio slatkiše djeci prije okupljanja njihovih očeva da ih pošalje na pokolj", riječi su britanskog reportera Iana Traynora, koji je 1993. godine izvještavao o ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini.

Karijera u JNA

Balkanski koljač, čovjek koji je u smrt odveo tisuće ljudi rođen je 12. ožujka 1943. u bosanskome selu Božinovićima pokraj Kalinovika. Sa samo dvije godine ostao je bez oca, kojeg se mu, bar je tako pričao srpskim novinarima, 1945. godine ubile ustaše. No, ta informacija je vjerojatno lažna jer je njegova biografkinja, Ljiljana Bulatović, u knjizi “Raport komandantu”, napisala da je Mladićeva majka rekla da joj je muž na kraju rata radio kao ekonom i poginuo u avionskom bombardiranju.

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Mladić je s 15 godina napustio rodno selo, upisao i završio Vojno industrijsku školu u Zemunu. U Beogradu je potom završio Vojnu akademiju kao najbolji pitomac u klasi. Mladi oficir JNA nakon toga otišao je u Skoplje te godinama ostao u Makedoniji. Početkom 1991. poslan je u Prištinu, ali je već u lipnju iste godine stigao u Knin. Potpukovnik Mladić postao je načelnik Odjeljenja za operativno-nastavne poslove u Kninu, a uskoro i komandant Kninskog korpusa i pukovnik JNA. Par mjeseci dodijeljen mu je i čin generala.

Zločini u Hrvatskoj, genocid u Srebrenici

Mladić je zapovjedio topničke napade u rujnu 1991. na Šibenik, Zadar i Sinj. Pucao je po Kijevu, Vrlici, zaleđu Šibenika i Zadru. Jugoslavenska narodna armija pomogla je pobunjenim Srbima 18. studenog 1991. pri pokolju u Škabrnji. Srpske snage predvođene Ratkom Mladićem su 17. rujna 1991. godine okupirale i zauzele branu Peruća.

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U svibnju 1992. čim je Skupština bosanskih Srba izglasala stvaranje Vojske Republike Srpske postao je Komandant Vrhovnog štaba, mjesto na kojem je bio do prosinca 1996. godine. U ljeto 1995. naredio je pokolj u Srebrenici, najteži zločin na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, kada je vojska bosanskih Srba pobila više od 8000 muslimanskih dječaka i muškaraca.

Skrivao se punih 16 godina

Rat u BiH je Daytonskim sporazumom okončan 1995. te je odmah izdat je i nalog za uhićenje Mladića. Tada je rekao da se nikada neće dobrovoljno predati.

“Suditi mi može samo moj narod”, kazao je.

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Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije optužio je Mladića za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tijekom napada na UN-ovu zaštićenu zonu u Srebrenici u srpnju 1995. godine. te zločine vezane za blokadu Sarajeva.

Mladić se sljedećih 16 godina skrivao. Specijalna postrojba MUP-a Srbije uhitila je 2011. u tajnoj operaciji u selu Lazarevo kod Zrenjanina.

Pet dana nakon uhićenja bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske prevezli su u Haag. Na prvom pojavljivanju pred haaškim sudom Mladić je optužnicu nazvao gnjusnom.

Nije osuđen za zločine u Hrvatskoj

Mladić je 2017. u prvostupanjskoj presudi osuđen na doživotni zatvor. Žalio se na kaznu doživotnog zatvora zbog njegove uloge u genocidu u Srebrenici 1995. Rekao je da je protiv svoje volje bio uvučen u sukob od početka rata u Bosni. Rasprave koje su se trebale održati u ožujku 2020. prvi put su odgođene zbog Mladićeve operacije debelog crijeva, a drugi put zbog pandemije koronavirusa.

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Konačnom presudom u Haagu 8. lipnja 2021. potvrđena mu je prvostupanjska presuda, tj. kazna doživotnog zatvora za genocid, za zločine protiv čovječnosti i za ratne zločine počinjene tijekom sukoba među zajednicama u Bosni od 1992. do 1995. godine.Nažalost, nije optužen i osuđen za brojna zlodjela počinjena tijekom agresije na Hrvatsku, gdje je započeo svoj krvavi pohod nastavivši ga u Bosni i Hercegovini.

Stalno se žalio na zdravstveno stanje

Zločinac Ratko Mladić je, nakon uhićenja u Haag stigao s vidljivim tragovima preživljenog blažeg moždanog udara. Operiran mu je bruh. No, zahvaljujući medicinskom tretmanu koji je imao tijekom pritvora oporavio se. No cijelo vrijeme boravka u Haagu Mladić se žalio na zdravstveno stanje. Više puta u sudnici govorio da je "vrlo bolestan čovjek".

Sredinom 2020. se tvrdilo da mu je zdravstveno stanje kritično zbog unutrašnjeg krvarenja nakon operacije debelog crijeva. Njegov sin Darko Mladić se u rujnu 2022. opet žalio na zdravstveno stanje svoga oca. Za nekoliko medija u Srbiji i BiH rekao da njegov otac boluje od "upale pluća, nakupljanja tekućine u plućima i zatajenja srca".

U veljači 2024. banjalučki liječnici otišli su posjetiti Ratka Mladića u Scheveningen."General to zaslužuje. Zaslužuje podršku i poštovanje čitavog naroda Republike Srpske, a i našeg zdravstvenog sustava", izjavio je ravnatelj Kliničkog centra u Banjoj Luci Vlado Đajić prije odlaska novinarima u Banjoj Luci.

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