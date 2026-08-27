Zlatan oduševio Split i dao veliko obećanje: 'Ovo je prvi put, ali ne i posljednji'

Split je prošlog tjedna postao središte velikog sportskog okupljanja. All-Star Day Plazma Sportskih igara mladih na Prokurative je doveo više od tisuću mladih sportaša, ali i brojna velika imena svjetskog sporta. Među njima posebno se isticao Zlatan Ibrahimović.

Nekadašnji švedski reprezentativac nije u Split stigao samo kako bi zaigrao u revijalnoj utakmici. Nakon susreta govorio je o prilici koju sport pruža mladima te objasnio zbog čega želi nastaviti podržavati projekt Sportskih igara mladih.

„Sve što radimo, radimo za novu generaciju, za ove mlade klince. Oni su budućnost i sve što radimo moramo raditi za njih“, poručio je Ibrahimović.

Foto: FOTO: Sportske igre mladih

‘Sport mi je dao priliku’

Ibrahimović je tijekom karijere često govorio o teškom putu koji je prošao prije nego što je postao jedan od najboljih napadača svoje generacije. Upravo zato naglašava kako sport može otvoriti vrata mladima neovisno o njihovu podrijetlu i okolnostima u kojima odrastaju.

„Sport mi je dao šansu da napravim nešto od svog života. Nema veze tko si, nema veze odakle si, imaš šansu kroz sport napraviti nešto. Zato sam puno zahvalan Sportskim igrama mladih. Taj projekt je nešto pozitivno i daje svima šansu da naprave nešto pozitivno.“

Švedska nogometna legenda istaknula je kako mu mnogo znači mogućnost da bude dio događaja koji okuplja djecu i potiče ih na druženje, natjecanje i zajedništvo.

„Jako sam počašćen što sam ovdje, da mogu pomoći, da budem mali dio ovog projekta. Ako mogu pomoći, napravit ću sve što mogu. I ovo je prvi put, a neće biti zadnji put.“

Foto: Karlo Sutalo

Zaigrao s brojnim sportskim velikanima

Ibrahimović je na All-Star utakmici nastupio u zvjezdanoj momčadi zajedno s Aleksanderom Čeferinom, Mariom Mandžukićem, Nikolom Karabatićem, Darijom Srnom, Nemanjom Vidićem, Marcelom Desaillyjem, Claudeom Makéléléom, Pavelom Nedvědom i drugim proslavljenim sportašima.

Atraktivni susret na splitskim Prokurativama završio je rezultatom 4:4, a među strijelce se upisao i Ibrahimović. Iako je bila riječ o revijalnom događaju, njegov natjecateljski karakter ponovno je došao do izražaja.

„Bilo je super. Pozitivna energija, djeca su bila sretna. Kad igram, dođe adrenalin, hoću pobijediti. Bilo je dobro igrati s djecom, i pozitivno to što su igrali i dječaci i djevojke“, rekao je nakon utakmice.

Rezultat je ipak ostao u drugom planu. Mnogo važnija bila je prilika da mladi sportaši dijele teren s ljudima koji su obilježili nogomet, rukomet i druge sportove te iz prve ruke osjete atmosferu velikog događaja.

Ibrahimović im je na kraju poslao jednostavnu, ali snažnu poruku.

„Uživajte, igrajte, koliko god možete, igrajte i širite pozitivnu energiju među vama i nemojte se bojati probati.“