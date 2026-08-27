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Evo što je Livaković poručio prilikom potpisa za Barcelonu

Evo što je Livaković poručio prilikom potpisa za Barcelonu
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Foto: Phamai Techaphan/Shutterstock Editorial/Profimedia

Postoji mogućnost da hrvatski vratar ode i na jednogodišnju posudbu ove sezone dok Szczesnyu ne istekne ugovor.

27.8.2026.
16:10
Hina
Phamai Techaphan/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković rekao je da mu se ostvario san nakon što je u četvrtak potpisao četverogodišnji ugovor sa španjolskim prvakom Barcelonom.

"Ostvarenje je sna biti ovdje i potpisati za Barçu. Vidimo se uskoro, visca Barça!", izjavio je 31-godišnji Livaković u obraćanju putem X-a.

Livaković je prešao iz turskog Fenerbahcea, a za mjesto među vratnicama natjecat će se s prvim vratarom, 25-godišnjim Joanom Garcijom i rezervnim 36-godišnjim Wojciechom Szczesnym, iako postoji mogućnost da ode i na jednogodišnju posudbu ove sezone dok Szczesnyu ne istekne ugovor.

"Imamo vremena za donijeti odluku", rekao je u srijedu trener Hansi Flick na konferenciji za medije.

Livaković je peti hrvatski nogometaš koji se našao u prvoj momčadi Barcelone. Prije njega su ondje bili veznjaci Goran Vučević, Robert Prosinečki, Ivan Rakitić i Alen Halilović.

Hrvatski vratar je prošle sezone bio u obližnjoj Gironi, ali tijekom šest mjeseci nije upisao niti jedan nastup pa je od siječnja do lipnja proveo na posudbi u zagrebačkom Dinamu. Nakon ljetošnjeg Svjetskog prvenstva vratio se u Fenerbahce gdje je prvi vratar Brazilac Ederson zbog čega je odlučio napustiti Istanbul.

Za Hrvatsku je upisao 79 nastupa i sudjelovao na tri svjetska prvenstva.

Dominik LivakovićFc Barcelona
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