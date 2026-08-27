Alpine objavio veliku vijest: Evo kakva je sudbina Franca Colapinta

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Colapinto je u Alpine stigao prošle godine kako rezerva
Argentinski pilot Franco Colapinto i sljedeće će godine voziti za momčad Alpine u Svjetskom prvenstvu formule 1, objavio je taj sastav koji je u vlasništvu Renaulta.
Još ranije su iz Alpinea objavili kako će se zadržati i Francuz Pierre Gasly, koji je produžio ugovor do 2028.
Colapinto je u Alpine stigao prošle godine kako rezerva, a nakon šest je utrka zamijenio Australca Jacka Doohana.
U prvih 12 utrka ove sezone Colapinto je osvojio 19 od ukupno 63 boda koliko ima Alpine.