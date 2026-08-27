Alpine objavio veliku vijest: Evo kakva je sudbina Franca Colapinta

Argentinski pilot Franco Colapinto i sljedeće će godine voziti za momčad Alpine u Svjetskom prvenstvu formule 1, objavio je taj sastav koji je u vlasništvu Renaulta.

Još ranije su iz Alpinea objavili kako će se zadržati i Francuz Pierre ⁠Gasly, koji je produžio ugovor do 2028.

🔙| Hace 2 años Colapinto subía a la Fórmula 1 con el equipo Williams.



Hoy renovó con Alpine para 2027 😮‍💨



Hay piloto. 🇦🇷 pic.twitter.com/eoZm33OKwC — Tino (@TinoCLeclerc) August 27, 2026

Colapinto je u Alpine stigao prošle godine kako rezerva, a nakon šest je utrka zamijenio Australca Jacka Doohana.

U prvih 12 utrka ove sezone Colapinto je osvojio 19 od ukupno 63 boda koliko ima Alpine.