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Alpine objavio veliku vijest: Evo kakva je sudbina Franca Colapinta

Alpine objavio veliku vijest: Evo kakva je sudbina Franca Colapinta
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Foto: Xavi Bonilla/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Colapinto je u Alpine stigao prošle godine kako rezerva

27.8.2026.
16:59
Hina
Xavi Bonilla/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Argentinski pilot Franco Colapinto i sljedeće će godine voziti za momčad Alpine u Svjetskom prvenstvu formule 1, objavio je taj sastav koji je u vlasništvu Renaulta.

Još ranije su iz Alpinea objavili kako će se zadržati i Francuz Pierre ⁠Gasly, koji je produžio ugovor do 2028.

Colapinto je u Alpine stigao prošle godine kako rezerva, a nakon šest je utrka zamijenio Australca Jacka Doohana.

U prvih 12 utrka ove sezone Colapinto je osvojio 19 od ukupno 63 boda koliko ima Alpine.

Franco ColapintoF1 VijestiAlpineUgovorA1 Hrvatska
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