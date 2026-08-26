Bivši vozač o Russellu: 'Može biti iritiran, ali jednostavno nema tu brzinu'

Iako je prošle sezone završio na trećem mjestu, George Russell ove se godine dosta muči. Osim konkurencije izvana, ove je sezone dobio i žestoku konkurenciju iznutra, a najveća mu je prijetnja mladi Kimi Antonelli.

Upravo je Antonelli bio najveći "problem" za Russella na VN Nizozemske, budući da je Mercedes tražio zamjenu vozača na stazi. Taj se potez, dakako, nije svidio Russellu, a sve je to komentirao i Jolyon Palmer, koji je 2016. i 2017. bio vozač Renaulta, a danas radi kao komentator na F1 TV-u:

“Mogu razumjeti logiku Mercedesa, a vjerojatno će i George. Bit će malo iritiran, imao je težak dan u nedjelju. Posebno mu je težak start utrke, u ponovljenom startu je izgubio poziciju čak i od Piastrija i time pao daleko od vodećeg dvojca”, istaknuo je Palmer, napominjući kako Russell jednostavno nema Antonellijevu brzinu.

“Jednostavno nije imao tu brzinu. Drago mi je što je imao dobar vikend, ali još uvijek nije na toj razini”, oštro je prosudio Palmer pa zaključio…

“Ako ćemo pričati o najboljim vozačima sezone, mislim, Kimi je opet imao nevjerojatan vikend iz kojeg je puno izvukao. Nije pobijedio, ali svaki je vikend nevjerojatan. Tako da je sav pritisak na Georgeu. I vjerujem da će, kad se spusti prašina, moći reći: ‘Zapravo, danas baš i nisam bio na razini iz kojekakvog razloga, posebno na startu, i imam još posla’”, smatra Palmer.