Zagrepčane čekaju nove gužve? Kreću milijunski radovi na tramvajskim prugama

Grad Zagreb objavio je natječaj za popravak tramvajskih pruga vrijedan 3.1 milijun eura. Radovi će se tijekom iduće dvije godine izvoditi diljem grada, danju i noću te vikendom i blagdanima.

Radovi obuhvaćaju zamjenu i popravak oštećenih betonskih ploča i elemenata uz tračnice, izradu novih podloga te ponovno zatvaranje kolosijeka betonom, asfaltom ili tucanikom.

Predviđeno je i asfaltiranje oko 2000 četvornih metara cestovnih površina te ugradnja četiriju uređaja za podmazivanje tračnica, koji smanjuju buku i trošenje kotača i tračnica u zavojima.

Dio radova će se izvoditi noću

Dok radovi traju, tramvajski promet povremeno će biti usporen, a pojedine dionice potpuno zatvorene. Dio zahvata izvodit će se noću, između 22 i 6 sati, kako bi se tijekom dana što manje ometao promet. Istodobno će se moći raditi na najviše tri lokacije.

Za dio radova, navodi se u dokumentaciji, traži se poseban mort koji već tri sata nakon ugradnje može podnijeti promet. Može se ugrađivati i pri niskim temperaturama, čime se pruga brže vraća u funkciju.

Foto: Ilustracija Mia Slafhauzer/PIXSELL

Kada Grad zatraži intervenciju, izvođač mora započeti radove najkasnije u roku od 36 sati. Jamstveni rok za izvedene radove iznosi najmanje dvije godine, a za kašnjenje je predviđena kazna do 10 posto vrijednosti ugovora.

Natječaj je objavljen jučer u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a rok za dostavu ponuda istječe 16. rujna. Grad Zagreb postupak provodi za Zagrebački električni tramvaj, a s izvođačima planira sklopiti okvirni sporazum na 24 mjeseca. Pojedini zahvati naručivat će se postupno, ovisno o stanju pruga i potrebama na terenu.