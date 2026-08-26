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Zagrepčane čekaju nove gužve? Kreću milijunski radovi na tramvajskim prugama

Zagrepčane čekaju nove gužve? Kreću milijunski radovi na tramvajskim prugama
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Dok radovi traju, tramvajski promet povremeno će biti usporen, a pojedine dionice potpuno zatvorene

26.8.2026.
11:06
Hina
Lucija Ocko/PIXSELL
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Grad Zagreb objavio je natječaj za popravak tramvajskih pruga vrijedan 3.1 milijun eura. Radovi će se tijekom iduće dvije godine izvoditi diljem grada, danju i noću te vikendom i blagdanima.

Radovi obuhvaćaju zamjenu i popravak oštećenih betonskih ploča i elemenata uz tračnice, izradu novih podloga te ponovno zatvaranje kolosijeka betonom, asfaltom ili tucanikom.

Predviđeno je i asfaltiranje oko 2000 četvornih metara cestovnih površina te ugradnja četiriju uređaja za podmazivanje tračnica, koji smanjuju buku i trošenje kotača i tračnica u zavojima.

Dio radova će se izvoditi noću

Dok radovi traju, tramvajski promet povremeno će biti usporen, a pojedine dionice potpuno zatvorene. Dio zahvata izvodit će se noću, između 22 i 6 sati, kako bi se tijekom dana što manje ometao promet. Istodobno će se moći raditi na najviše tri lokacije.

Za dio radova, navodi se u dokumentaciji, traži se poseban mort koji već tri sata nakon ugradnje može podnijeti promet. Može se ugrađivati i pri niskim temperaturama, čime se pruga brže vraća u funkciju.

Zagrepčane čekaju nove gužve? Kreću milijunski radovi na tramvajskim prugama
Foto: Ilustracija Mia Slafhauzer/PIXSELL

Kada Grad zatraži intervenciju, izvođač mora započeti radove najkasnije u roku od 36 sati. Jamstveni rok za izvedene radove iznosi najmanje dvije godine, a za kašnjenje je predviđena kazna do 10 posto vrijednosti ugovora.

Natječaj je objavljen jučer u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a rok za dostavu ponuda istječe 16. rujna. Grad Zagreb postupak provodi za Zagrebački električni tramvaj, a s izvođačima planira sklopiti okvirni sporazum na 24 mjeseca. Pojedini zahvati naručivat će se postupno, ovisno o stanju pruga i potrebama na terenu.

TramvajRadoviZetZagreb
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