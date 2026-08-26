Nakon skandala u pubu, Petry snimljen na misi s rukom na srcu: Dobio i zahvalnicu od branitelja

Ličko-senjski župan Ernest Petry jučer je u Gospiću prisustvovao svečanom obilježavanju 35. obljetnice prvog postrojavanja 118. brigade Hrvatske vojske.

Petry je uzburkao javnost nakon fotografija i snimki na kojima ljubi 23 godine mlađu Anu Obućinu, a sada je fotografiran s rukom na srcu tijekom molitve.

Podsjetimo, zbog snimki i fotografija nastalih u jednom gospićkom pubu, Petry je podnio ostavku na mjestu predsjednika Županijske organizacije HDZ-a

Foto: Čitatelj Net.hr-a

Cijeli slučaj dodatno je odjeknuo jer se dogodio dok se Ličko-senjska županija suočava s aferom opasnog otpada u Gospiću.

Petry, inače, ima suprugu i dvoje djece, a ovo nije prvi incident s Obućinom koji je dospio u medije. Noć uoči svečanog otvorenja nove zgrade policije u Novalji, Petry i Obućina žestoko su se posvađali, a ona ga je u jednom trenutku i gađala pepeljarama. Zbog svega je morala intervenirati policija koja je utvrdila da su oboje bili pod utjecajem alkohola.

Dobio zahvalnicu

Na jučerašnjem obilježavanju 35. obljetnice prvog postrojavanja 118. brigade Hrvatske vojske održana je dodjela zahvalnica pojedincima i institucijama za doprinos, potporu i suradnju s Klubom branitelja 118. brigade ZNG Gospić. Tako je zahvalnica, među ostalima, dodijeljena Petryju i gradonačelniku Gospića Darku Milinoviću.

Foto: Ličko-senjska županija

Obljetnica je započela misom za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u Katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije.

Program je nastavljen polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima te kod biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, gdje je upućena i molitva u spomen na poginule i preminule hrvatske branitelje.

Foto: Ličko-senjska županija

Središnji dio obilježavanja nastavljen je u Smiljanskoj ulici, na mjestu na kojem je prije 35 godina održano prvo postrojavanje brigade.