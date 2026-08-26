Lana Jurčević se požalila kako će uskoro biti poput Vina Diesela - ćelava

Pjevačica Lana Jurčević (41) na Tik Toku je pokazala svoju jutarnju rutinu i šaljivo progovorila o preoblemu s kojim se nakon poroda susreću brojne majke. Uz punu šaku ispadnute kose opisala je kako je nitko nije upozorio na ovaj problem.

''Evo jedne od čari majčinstva za koje te baš nitko ne pripremi, a to je postporođajno ispadanje kose. Svaki drugi dan meni otprilike pola kose odluči napustiti glavu i kako stvari stoje još malo pa ću izgledati kao Vin Diesel(59). Zapravo, još i bolje jer mi uskoro neće trebati frizer nego poliranje glave'', rekla je vlasnica hitova poput 'Prava ljubav' i 'Ludo ljeto'.

''Iskreno, i sama sam u čudu kako mogu napraviti bilo kakvu frizuru i nikada nisam bila jedna od žena s brutalno bujnom grivom pa da imam zalihe za ove crne dane. Ako ako se ovaj tempo nastavi dajte mi još dva tjedna i krećemo u novu eru zvanu perike. To je zapravo super i svaki dan druga frizura bez feniranja, a ovaj moj doma će imati pet žena u jednoj'', duhovito je opisala poduzetnica, a u komentarima javile druge žene sa sličnim iskustvima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Rekavši 'ovaj moj' Lana je mislila na životnog partnera Filipa Kratofila s kojim je od 217. godine, a zajedno imaju dvije kćeri, Maylu Lily rođenu u studenom 2023 i malenu Meli koja je na svijet došla u travnju.