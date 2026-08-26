Pojavila se nova nevjerojatna snimka s odmorišta: Evo kakvu je kaznu dobio vozač (73)

Policija se oglasila o nevjerojatnoj prometnoj nesreći na odmorištu Nadin Jug gdje je automobil jučer uletio u ugostiteljski objekt.

Navode da se vozač (73) namjeravao parkirati ispred ugostiteljskog objekt, ali se nije uvjerio da tu radnju može sigurno izvesti.

U tom je trenutku došlo do naglog i nekontroliranog ubrzanja automobila. Vozilo je najprije prešlo preko povišene pješačke površine, potom udarilo u stakleni zid i probilo ga te na kraju završilo u prostoru ugostiteljskog objekta.

Na Instagram profilu 'Crna kronika Hrvatska' pojavila se snimka koja pokazuje trenutak nesreće. Nakon što je automobil uletio u ugostiteljski objekt, pokupio je i jednog muškarca koji je jeo za stolom i vukao ga nekoliko metara, dok se automobil nije zaustavio.

Jedna osoba ozlijeđena

Nakon nesreće je jedna osoba poslana na pružanje liječničke pomoći i to zbog krhotina stakla, potvrdili su iz zadarske postaje.

Foto: Net.hr

"Vozaču je zbog počinjenih prometnih prekršaja naplaćena novčana kazna na mjestu događaja", rekli su iz policije.

'U šoku smo svi'

Razgovarali smo s jednom od djelatnica na tom odmorištu koja je kazala da se sve dogodilo iznenada. U trenutku nesreće u ugostiteljskom je objektu bila gužva, s obzirom na to da je bilo vrijeme ručka.

Vozač je tada uletio među stolove i zabio se u zid koji dijeli prodajni dio od skladišta i prostorija za djelatnike.

"Odmah je nastala panika i svi smo u šoku. Ozlijeđen je jedan od putnika koji je tada ručao", ispričala je djelatnica.