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HITNO PREVEZEN U BOLNICU /

Teška nesreća u Varaždinu: Vozačica (37) autom udarila dječaka (14) na biciklu

Teška nesreća u Varaždinu: Vozačica (37) autom udarila dječaka (14) na biciklu
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Foto: Marko Seper/PIXSELL/Ilustracija

Maloljetnik je prevezen u Opću bolnicu Varaždin gdje mu je pružena liječnička pomoć, a točna kvalifikacija njegovih ozljeda bit će poznata naknadno

26.8.2026.
9:57
Tesa Katalinić
Marko Seper/PIXSELL/Ilustracija
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U prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak oko 22 sata u Varaždinu, ozlijeđen je 14-godišnji dječak.

Nesreća se dogodila na raskrižju Ulica Gustava Krkleca, Optujske i Eugena Kumičića. Kako navodi policija, 37-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom Ulicom Gustava Krkleca koja je ušla u raskrižje, a da prethodno nije propustila vozila koja su dolazila iz suprotnog smjera, zadržavajući smjer kretanja.

Zbog oduzimanja prednosti, na prednji lijevi dio njezinog automobila naletio je bicikl kojim je ravno iz Ulice Eugena Kumičića upravljao 14-godišnjak.

Iz policije napominju kako dječak u trenutku nesreće nije bio označen reflektirajućim prslukom, reflektirajućom odjećom niti odgovarajućom oznakom.

Uslijed siline udara, 14-godišnjak je pao na cestu, pri čemu je ozlijeđen. Hitno je prevezen u Opću bolnicu Varaždin gdje mu je pružena liječnička pomoć, a točna kvalifikacija njegovih ozljeda bit će poznata naknadno.

VaraždinPrometna NesrećaMaloljetnik
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