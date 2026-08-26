Ozbiljno upozorenje iz Kijeva: Ukrajina ima još samo nekoliko mjeseci za ključni preokret

Smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov upozorio je da Ukrajina ulazi u jednu od najvažnijih faza rata protiv Rusije te da ima još samo nekoliko mjeseci za donošenje odluka koje bi mogle preokrenuti situaciju na bojištu.

U intervjuu za Reuters, 35-godišnji Fedorov rekao je da mu se čini kako Ukrajina "postupno, polako gubi" četverogodišnji rat, iako i dalje smatra da zemlja ima mogućnost pobijediti. Prema njegovim riječima, najveći problem je što Kijev nema dovoljno jasnu i cjelovitu strategiju za pobjedu.

"Mislim da je sada prekretnica koja će odrediti našu buduću putanju, ali izgleda kao da postupno, polako gubimo", rekao je Fedorov za Reuters.

Bivši ministar smatra da Ukrajinu dodatno koči nedostatak inovacija, ali i problemi koji su se godinama ukorijenili u državnom sustavu. Među njima je izdvojio korupciju, mreže političke patronaže te nedovoljnu neovisnost državnih institucija.

Istodobno je poručio da Ukrajina još uvijek ima "svaku priliku" za pobjedu, ali da joj je hitno potreban plan kojim bi se rat priveo kraju.

Rusija napreduje, Ukrajina uzvraća napadima

Na bojištu Rusija i dalje ostvaruje spora, ali postupna teritorijalna osvajanja u Donbasu. Iako je njezino napredovanje sporije nego prošle godine, ukrajinske obrambene linije suočavaju se s ozbiljnim problemima.

Rusija mjesečno na ukrajinske tvornice i skladišta ispaljuje desetke balističkih projektila. Ukrajinska protuzračna obrana velik dio njih ne uspijeva presresti zbog nedostatka presretača.

Poseban problem predstavlja stanje na prvoj crti. Prema Fedorovu, pojedini dijelovi ukrajinskih rovova slabo su popunjeni, a među vojnicima je prisutan i pad motivacije.

Ukrajina istodobno pokušava povećati pritisak na Rusiju napadima dronovima i projektilima duboko unutar njezina teritorija. Ukrajinske snage ciljaju vojne tvornice, ali i objekte povezane s proizvodnjom i preradom nafte. Napadi su već uzrokovali ozbiljne probleme ruskim rafinerijama i pridonijeli nestašicama goriva u dijelovima zemlje.

Unatoč teškoj situaciji, većina Ukrajinaca i dalje vjeruje u pobjedu. Anketa provedena krajem srpnja pokazala je da 82 posto građana smatra da će Ukrajina pobijediti, ali većina istodobno očekuje da će se borbe nastaviti i tijekom 2027. godine ili dulje.

Smijenjen nakon sukoba oko reformi

Fedorov je s dužnosti ministra obrane smijenjen nakon samo šest mjeseci. Kao mladi reformator pokrenuo je promjene u sustavu javne nabave i mobilizacije, čime je ušao u sukob s dijelovima vojnog establišmenta i političkim protivnicima.

Njegova smjena prošlog mjeseca izazvala je višednevne prosvjede u Ukrajini.

Na njegove aktualne kritike reagirao je i ured ukrajinskog predsjednika. Iz Kijeva su poručili da je Fedorov, dok je bio ministar, optimistično govorio o vođenju rata te da se od tada promijenio samo njegov osobni status.

Fedorov je prošlog tjedna dodatno uzdrmao političku scenu kada je postao prvi istaknuti ukrajinski političar koji je javno zatražio održavanje izbora tijekom rata. Upozorio je na, kako je rekao, "sistemsku" krizu upravljanja državom.

Njegove izjave predstavljaju značajan odmak od službene retorike ukrajinskog vodstva, koje i dalje inzistira na mogućnosti pobjede nad Rusijom.