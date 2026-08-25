Gori ključna ruska rafinerija nafte, pogledajte posljedice ukrajinskog noćnog napada

Prema izvješćima ruskih medija, velika ruska rafinerija nafte pogođena je u ukrajinskom napadu. Ukrajinska vojska izvela je napad na ruski Krasnodarski kraj tijekom noći 25. kolovoza, pri čemu je navodno pogođena rafinerija nafte Afipski, izvijestili su ruski kanali na Telegramu, a prenosi Kyiv Independent.

Ukrainian attack drones reportedly struck Russia’s Afipsky oil refinery early this morning, setting it on fire. pic.twitter.com/h2jVYzpL5M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 25, 2026

Ta je rafinerija jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte u južnoj Rusiji te proizvodi benzin, dizelsko gorivo, destilate plinskog kondenzata, teške naftne ostatke i sumpor. Postrojenje godišnje prerađuje oko 6,25 milijuna tona sirove nafte – što čini približno 2 posto ruskih kapaciteta prerade – a već je bilo meta prijašnjih ukrajinskih napada.

Drones ucranianos atacaram nesta madrugada a refinaria de petróleo de Afipsky, na região de Krasnodar, provocando um incêndio. A instalação é uma das maiores refinarias do sul da Rússia, com capacidade anual de processamento de 6,25 milhões de toneladas, produzindo diesel,… pic.twitter.com/3XDs49j9OR — Cebolinha (@Cebolinha1001) August 25, 2026

Fotografije i videosnimke koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju velik požar u krugu rafinerije. Tijekom napada u toj su ruskoj regiji bile na snazi ​​uzbune za zračnu opasnost.

Napadnuta dronovima?

Drugdje u Rusiji zabilježeno je i djelovanje protuzračne obrane u blizini rafinerije nafte Novošahtinsk u ruskoj Rostovskoj oblasti, iako isprva nije bilo izvještaja o šteti na samom postrojenju. The Kyiv Independent trenutačno ne može potvrditi te navode. Ukrajinska vojska još nije komentirala navodni napad.

Razmjeri nastale štete nisu odmah bili poznati. Nema potvrde, ali ukrajinske snage redovito izvode napade bespilotnim letjelicama dugog dometa na rafinerije u Rusiji. Ukrajina svoje napade usmjerava na rafinerije nafte i druga energetska postrojenja u Rusiji kako bi omela opskrbu ruske vojske gorivom i smanjila prihode kojima se financira rat Moskve protiv Ukrajine.

Posljednjih mjeseci smanjila se učestalost napada na rafinerije nafte, pri čemu je Ukrajina preusmjerila fokus na ruski sektor e-trgovine, ciljajući pogone tvrtki Wildberries i Ozon. Ukrajinske snage su 22. kolovoza napale rafineriju nafte Novokujbiševski te logistički centar tvrtke Ozon u Samarskoj oblasti.