Zna se tko je jučer vojnim avionom sletio u Moskvu: Amerikanci Putinu prenijeli važno upozorenje?

Direktor američke Središnje obavještajne agencije (CIA) John Ratcliffe jučer je u potpunoj tajnosti posjetio Moskvu, potvrdili su američki dužnosnici, prenosi The Wall Street Journal.

Riječ je o njegovu prvom javnosti poznatom dolasku u rusku prijestolnicu, a dogodio se u osjetljivom trenutku, dok Washington pokušava okončati ratove u Ukrajini i Iranu te prati ruske vojne aktivnosti i moguće nove prijetnje Europi i NATO-u.

Ratcliffe se u Moskvi zadržao svega oko četiri sata. Iako ni CIA ni Kremlj nisu službeno potvrdili razlog njegova dolaska, američki i ruski analitičari smatraju da je posjet mogao imati više ciljeva.

Razlozi dolaska u Moskvu

Jedan od mogućih razloga jest izravno upozorenje Moskvi zbog ruskih aktivnosti u Europi. Američki obavještajni podaci upućuju na zabrinutost zbog mogućih priprema za novu mobilizaciju, ali i pojačanih aktivnosti ruske vojne obavještajne službe GRU-a, uključujući sabotaže u europskim zemljama.

Kratak boravak Ratcliffea u Moskvi mogao bi upućivati na to da je ruskoj strani prenesena konkretna i hitna poruka. Američki analitičari pritom podsjećaju na posjet tadašnjeg direktora CIA-e Billa Burnsa Moskvi u studenome 2021., kada je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu prenio upozorenje Washingtona da ne pokreće invaziju na Ukrajinu.

Ratcliffe je u Moskvu stigao američkim vojnim zrakoplovima, među kojima su bili transportni Boeing C-17A Globemaster i zrakoplov C-40B namijenjen prijevozu visokih američkih dužnosnika. Letovi su privukli pozornost promatrača nakon što su zrakoplovi uočeni na putu prema moskovskoj zračnoj luci Vnukovo.

Kremlj je pokušao umanjiti važnost posjeta. Glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je da nema informacije o američkom zrakoplovu te da za ovaj tjedan nisu planirani sastanci ruskog vodstva s predstavnicima Trumpove administracije. CIA nije željela komentirati Ratcliffeovo putovanje.

Otvoren kanal između Washingtona i Moskve

Bivša zamjenica direktora američke nacionalne obavještajne službe Beth Sanner smatra da je Ratcliffe mogao Moskvi poslati jednostavnu poruku: Washington zna što Rusija planira i želi spriječiti eventualnu novu eskalaciju. Nije isključeno ni da su razgovori bili povezani s ratom u Iranu i ruskom potporom Teheranu.

Posjet pokazuje i da komunikacijski kanali između američkih i ruskih obavještajnih službi ostaju otvoreni unatoč dubokom sukobu oko Ukrajine. Ratcliffe i šef ruske vanjske obavještajne službe Sergej Nariškin prvi su telefonski razgovor održali u ožujku 2025., nakon čega su najavili nastavak kontakata radi smanjenja napetosti.

Održavanje takvog kanala posebno je važno jer obavještajne službe mogu razgovarati izravnije i diskretnije od političara. Moskva i Washington, unatoč tome što se međusobno smatraju protivnicima, tako održavaju mogućnost komunikacije o najosjetljivijim pitanjima – od Ukrajine i Irana do šire sigurnosne situacije u Europi.