Nezamisliva tragedija u bolnici: Poginulo 13 novorođenčadi, a broj bi mogao i rasti

Najmanje 13 djece, većinom novorođenčadi, poginulo je nakon što je u srijedu izbio požar na ginekološkom odjelu najveće bolnice u glavnom gradu Pakistana, prenosi CNN.

Požar je izbio u odjelu za novorođenčad u Pakistanskom institutu medicinskih znanosti (PIMS) u Islamabadu. Prema izvorima iz spasilačkih službi, čini se da je požar izazvala eksplozija kompresora klima-uređaja unutar odjela.

Foto: Aamir QURESHI/AFP/Profimedia

Bolničke vlasti uspjele su spasiti jedno dijete. U požaru je još nekoliko beba zadobilo teške ozljede i nalazi se u kritičnom stanju, a broj poginulih mogao bi porasti.

At least 14 children burnt to death in a fire at the Islamabad’s largest PIMS hospital.



The fire broke out on the third floor of the children ward. Fourteen children were completely burned.



A heartbreaking tragedy inside a major public hospital in Pakistan’s capital, raising… pic.twitter.com/8KnFyhfK16 — Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) August 26, 2026

Požari u bolnicama nisu rijetkost

Glavni povjerenik Islamabada Sohail Ashraf rekao je da je poziv hitnim službama zbog požara upućen nešto prije 7 sati po lokalnom vremenu u srijedu.

Spasilačke ekipe odmah su stigle na mjesto događaja i "stavile požar pod kontrolu", objavio je Ashraf na društvenoj mreži X.

Emergency

Fire Call

PIMS Hospital (MCH)

Call Time 0654

Rescue teams, AC Industrial area, police and myself immediately reached at site and controlled the fire. We shall keep you updated regarding casualty or any other news @CDAthecapital. — Sohail (@SohailAshrafGor) August 26, 2026

Požari u bolnicama nisu rijetkost u Pakistanu, osobito u državnim bolnicama koje često koriste zastarjele električne sustave.