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Nezamisliva tragedija u bolnici: Poginulo 13 novorođenčadi, a broj bi mogao i rasti

Nezamisliva tragedija u bolnici: Poginulo 13 novorođenčadi, a broj bi mogao i rasti
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Foto: Aamir QURESHI/AFP/Profimedia

Bolničke vlasti uspjele su spasiti jedno dijete. U požaru je još nekoliko beba zadobilo teške ozljede i nalazi se u kritičnom stanju

26.8.2026.
7:35
danas.hr
Aamir QURESHI/AFP/Profimedia
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Najmanje 13 djece, većinom novorođenčadi, poginulo je nakon što je u srijedu izbio požar na ginekološkom odjelu najveće bolnice u glavnom gradu Pakistana, prenosi CNN.

Požar je izbio u odjelu za novorođenčad u Pakistanskom institutu medicinskih znanosti (PIMS) u Islamabadu. Prema izvorima iz spasilačkih službi, čini se da je požar izazvala eksplozija kompresora klima-uređaja unutar odjela.

Nezamisliva tragedija u bolnici: Poginulo 13 novorođenčadi, a broj bi mogao i rasti
Foto: Aamir QURESHI/AFP/Profimedia

Bolničke vlasti uspjele su spasiti jedno dijete. U požaru je još nekoliko beba zadobilo teške ozljede i nalazi se u kritičnom stanju, a broj poginulih mogao bi porasti.

Požari u bolnicama nisu rijetkost

Glavni povjerenik Islamabada Sohail Ashraf rekao je da je poziv hitnim službama zbog požara upućen nešto prije 7 sati po lokalnom vremenu u srijedu.

Spasilačke ekipe odmah su stigle na mjesto događaja i "stavile požar pod kontrolu", objavio je Ashraf na društvenoj mreži X.

Požari u bolnicama nisu rijetkost u Pakistanu, osobito u državnim bolnicama koje često koriste zastarjele električne sustave.

Požar U BolniciPakistanPoginula Djeca
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