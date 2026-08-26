Itauma pred meč za teškaški naslov protiv Hrgovića: 'Filip me zaista počinje živcirati'

Uoči subotnjeg meča za IBF-ovu titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, napetost između Mosesa Itaume i Filipa Hrgovića sve je veća. Mladi Britanac priznao je da ga izjave hrvatskog boksača počinju ozbiljno iritirati.

Pobijedi li u londonskoj O2 Areni, 21-godišnji Itauma postat će drugi najmlađi svjetski prvak u teškoj kategoriji u povijesti. Ispred njega ostao bi samo Mike Tyson.

Iako Itauma u borbu ulazi kao favorit, Hrgović ga pokušava isprovocirati nazivajući ga "klincem“ i "neiskusnim“. Britanski boksač smatra da takav pristup pokazuje kako 13 godina starijem Hrvatu nedostaje samopouzdanja.

"Govorim sam sebi da me Hrgović ne može poremetiti, ali zaista me počinje živcirati. U jednom je intervjuu navodno rekao da se budim i grlim drveće. To me stvarno počinje iritirati. Mislim da netko tko te pokušava psihološki poremetiti to radi jer mu nedostaje vjere u sebe. Očito je da Hrgović voli puno pričati“, izjavio je Itauma za BBC.

Hrgović: Poraz bi mu spasio dušu

Hrgović je uoči borbe iznio neobičnu teoriju. Prema njegovu mišljenju, osvajanje naslova u tako mladoj dobi moglo bi negativno utjecati na Itauminu budućnost. Smatra da bi mladom Britancu poraz zapravo mogao više koristiti.

"On je nerealan, živi u zabludi. Slava ti može uništiti dušu, možeš se izgubiti. Vidjeli smo puno superzvijezda i slavnih koji su se pogubili. Jednostavno se izgube u tom ludom svijetu slave i novca. On za to nije spreman. Mislim da bi za njega bilo najbolje da izgubi, to bi mu spasilo dušu. Jer što ti vrijedi sve postići ako izgubiš sebe?“, poručio je Hrgović, koji je pobijedio u 20 od 21 profesionalne borbe.

Itauma odbacuje Hrgovićevu teoriju

Itauma je profesionalnu karijeru započeo prije manje od četiri godine, a za vrlo kratko vrijeme izborio je priliku za osvajanje svjetskog naslova. U dosadašnjih 14 nastupa ostvario je isto toliko pobjeda, od čega 12 nokautom.

Mladi Britanac nije se složio s Hrgovićevim razmišljanjem, premda je uz dozu ironije priznao da u njegovim riječima možda ipak ima nešto istine.

"Ne bih rekao da je u pravu, ali ako pobijedim, to možda zaista neće biti dobro za moju dušu. Ipak, to nije razlog da uđem u ring i izgubim samo da bih si spasio dušu. To ne bi bila pametna odluka“, zaključio je Itauma.