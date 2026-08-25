'Hrgović je svjesno to odbio i zato ne želim komentirati njegov meč s Itaumom'

Hrvoje Sep, poznati hrvatski profesionalni boksač, gost je u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner", gdje nudi detaljnu i stručnu analizu nadolazećeg meča u teškoj kategoriji, obračuna za IBF-ovu titulu svjetskog prvaka između Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume. Sep bez zadrške iznosi svoja razmišljanja o stanju u svjetskom boksu, prednostima i manama obojice boraca te prognozira kako bi se borba mogla odvijati.

Svjetska boksačka scena današnjice

Kako vam izgleda svjetska boksačka scena današnjice?

"Izgleda dobro. Ako stavimo na stranu to što bih volio da se boksa češće i da boksa veći broj boksača, znači širi krug boksača, imamo na boksačkoj sceni novog jakog igrača Zuffa Boxing, promociju koja nudi sve jače mečeve i potpisuje sve jače i bolje boksače. Mene vizija Zuffa Boxinga zanima. Generalni plan je bio napraviti organizaciju koja će pokrivati svjetsko tržište i davati priliku ljudima na nekoj redovnoj bazi. E sad dolazimo do organizacijskih i promotivnih problema jer svjetske boksačke organizacije ne žele Zuffa Boxingu davati svoje prvake, a Zuffa Boxing je sve jači i uzima sve više boksača. Bit će zanimljivo gledati kako se to razvija, ali ulazak jednog velikog igrača na tržište je sigurno zanimljiv i malo će razbuktati vatru ", govori Hrvoje Sep.

Dobio sam ponudu da komentiram taj meč, ali sam odbio. Hrgović je odličan boksač, jedan od naših najboljih boksača, možda i u hrvatskoj modernoj povijesti, ali ljudski bi osobno volio da Filip Hrgović to podkrijepi. Filip Hrgović je mogao biti ulaznica naših hrvatskih boksača na veliko tržište, ali je on je to svjesno odbio i teško mi je onda pomagati takvim ljudima da odu na neku, možda i višu razinu, teško mi je komentirati meč. Hrvoje Sep u 'Maksanovom korneru' o Filipu Hrgoviću.

Hrgović protiv 'novog Mikea Tysona'

Filip Hrgović se bori za IBF-ov teškaški naslov protiv Mosesa Itaume 29. kolovoza u O2 Areni u Londonu. O Itaumi smo upravo u "Maksanovom korneru" pričali prije više mjeseci, da je "novi Mike Tyson". Pitao sam vas je li to stvarna ili isprazna konstatacija. Rekli ste da je "real deal". Što očekujete u tom meču?

"Bit će zanimljivo. Dobio sam ponudu da komentiram taj meč, ali sam odbio. Hrgović je odličan boksač, jedan od naših najboljih boksača, možda i u hrvatskoj modernoj povijesti, ali ljudski bi osobno volio da Filip Hrgović to podkrijepi. Filip Hrgović je mogao biti ulaznica naših hrvatskih boksača na veliko tržište, ali je on je to svjesno odbio i teško mi je onda pomagati takvim ljudima da odu na neku, možda i višu razinu, teško mi je zbog toga komentirati meč. Sportski gledano, Filip Hrgović je fantastičan boksač ili jako dobar boksač. U ovom meču vidim njegove prednosti možda u situaciji da je Itauma ipak klinac. Itauma je fantastičan, brz, eksplozivan, tehnički odličan, ali je dijete koje nije prošlo one teške životne situacije, ni u ringu nikad nije bio u nokdaunu, nikad nije bio u kriznoj situaciji."

Nikad se nije nastavio boriti nakon što ga je netko zatresao, nije prošao test.

"Naravno, o tome govorim. I mislim da je to odličan meč za Hrgovića. Da sam u toj priči, to bi bio meč koji bih tražio, ali apsolutno odmah. Znači, ja bih onda tjerao takvog dečka u takve situacije, ne znam, u puno udaraca po tijelu da ga ispraznim, pa da počne misliti: 'Što je? Je li ovo za mene? Je li ovo meni trebalo?' ili tako nešto. Pokušao bi ga dovesti u kriznu situaciju u kojoj se nikad nije našao. Ja se vodim takvim razmišljanjem. Da sam ja na toj razini u teškoj kategoriji, ja bih rekao: 'Baš hoću te mlade, nadobudne, jer oni najlakše pucaju, jer oni nisu prošli te situacije'. Tako da, sigurno će biti zanimljiv meč, kažem, uzeti u obzir to koliko je taj dečko opasan i visok i jak i brz i tehnički dobar. Bit će zanimljivo."

Iskustvo protiv mladosti

Nekako sam stekao dojam da je, prema vašim osvrtu, Hrgović favorit jer ima više iskustva.

"Ne mislim da je favorit Hrgović, Itauma je izuzetno opasan i većina analitičara misli da će on svojom brzinom biti previše za Hrgovića. E sad, po meni, on je prevelik favorit na kladionicama. Vrlo male šanse se daju Hrgoviću za pobjedu, ali ja, ono, znao sam reći da je to možda 50-50 meč. Meni je to dosta izjednačen meč, uzevši u obzir iskustvo Hrgovića i kvalitete ovog mladog boksača. Bit će vrlo zanimljivo."

Hrgović ga dominira riječima, dominira ga opasno.

"Istina, ali riječi ne znače ništa. I to je Itauma rekao u jednom trenutku: 'Riječi ne znače ništa, bitno je samo što isporučimo unutra u ringu'. Zašto ga dominira? Iz logičnog razloga. Hrgović ima 34 godine, Itauma je puno mlađi, ima 21 godinu. On je za njega klinac. Pa da, i to sad, ono, kad ti nađeš na ulici nekog od 35, a ti imaš 20, on je za tebe 'tata-mata'. On će ti reći što sve treba napraviti u životu da bi uspio. Tako da je to vrlo jednostavno naći razloge zašto je to tako."

Ulog je punopravna titula prvaka

Sep pojašnjava zašto je ovaj meč odjednom postao borba za punopravnu titulu svjetskog prvaka.

"Otvorila se jedna dodatna mogućnost, a to je da je Usyk napustio svoje pojaseve. Neće se više aktivno dugo baviti sportom i ne želi bukirati kategoriju. I sad će birati mečeve samo koji njemu odgovaraju i raspustio je svoje pojaseve na izvol'te drugim boksačima. I sad će se redom za svaku od tih titula netko boriti. I naravno, ova titula postaje sada važeća ili punopravna titula svjetskog prvaka za boksača koji pobijedi u ovom meču. To je dosta isto bitna informacija."

I što mislite, tko će pobijediti?

"Ne znam, ja nisam dobar prognozer. Ja mislim da će biti dobar meč, da će završiti nokautom, vjerojatno prekidom. Vjerojatno će završiti prekidom zato što i jedan i drugi imaju dosta prekida. Ne znam, neću prognozirati ništa zato što je meč opasan. Malo jači udarač je Itauma, i to uvijek nosi neku dodatnu opasnost, zato što je udarac koji završava... Netko tko završava jednim udarcem je uvijek opasniji od nekog tko mora pogoditi nekoliko puta. Hrgović svoje protivnike većinom završava onako, akumulacijom štete koja se nakuplja kroz veći broj udaraca. Tako da i taj jedan udarac nosi određenu opasnost, ali teško mi je prognozirati. Smatram da ima sve predispozicije da bude odličan za gledanje."

Je li Itaumi ovo najteži meč u profesionalnoj karijeri?

"Do sada u profesionalnom boksu, da. Nisam gledao toliko detaljno njegovu amatersku karijeru, ali to su mečevi od tri runde. Ovo su mečevi kakve bi trebalo pružati ljudima, što više i što češće. Oni mečevi kad zapravo ne znaš što će se dogoditi, to su najzanimljiviji mečevi. Kad ne znaš koji će ishod biti unaprijed. Najuzbudljivije je kad imaš dva boksača i ne možeš se odlučiti tko bi mogao pobijediti."

Sepova analiza jasno pokazuje da nas čeka neizvjestan i uzbudljiv meč u kojem će iskustvo Filipa Hrgovića biti stavljeno na najveći mogući test protiv mladosti, brzine i sirove snage Mosesa Itaume, a ulog je veći no ikad - pojas svjetskog prvaka.

Čitav podcast s Hrvojem Sepom pogledajte u priloženom videu.