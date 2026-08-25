Zagrepčani, jeste se odmorili? Trebat će vam 'čelični' živci: 'Cvile gume, kočnice, grozno!'

Zagreb se nakon ljetnog zatišja ponovno puni automobilima, a s povratkom građana u grad vraćaju se i dobro poznate prometne gužve. Situaciju dodatno otežavaju brojni radovi i privremene regulacije prometa.

Vozači tako velik dio vremena provode u prvoj brzini, pa u leru, pa ponovno u prvoj. Kolone se stvaraju na brojnim gradskim prometnicama, a tri riječi koje vozači ovih dana najmanje žele čuti su – "privremena regulacija prometa".

Problema nemaju samo oni koji putuju automobilima. Zbog radova izmijenjen je i promet pojedinih tramvajskih linija, a putnici su upućeni na zamjenske autobuse.

Radovi na Zvonimirovoj stvaraju probleme

Jedan od uzroka prometnih problema je obnova tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici, zbog koje su uvedene zamjenske autobusne linije.

"Evo, ništa ne vozi, autobusi su jako nezgodni", požalila se Biserka Zurić iz Zagreba. Na pitanje zašto joj autobus ne odgovara, kratko odgovara: "Jednostavnije je s tramvajem."

Ni Snježana nije zadovoljna situacijom.

"Cvile gume, kočnice, idu naprijed-natrag. To je grozno", kaže te smatra da radovi nisu najbolje organizirani.

Zamjenski autobusi ponekad i sami završe u prometnim gužvama pa kasne, no nisu svi putnici nezadovoljni.

"Ne čini se da kasne, sve je u redu i nema uopće gužve još", kaže Vedrana. Slično razmišlja i Vinka.

"Ja nemam ništa protiv. Raditi se mora, pa izdržat će ljudi malo. Neka se voze na biciklima", kaže.

Prema informacijama ZET-a, radovi koji su počeli 15. lipnja trebali bi završiti do ponedjeljka, 7. rujna. Do početka školske godine tako ostaje na snazi prilagođeni prometni plan.

Radovi završe, raskopane ulice ostanu

No završetak radova ne znači uvijek i trenutačni povratak u normalu. Na pojedinim mjestima u gradu nakon odlaska građevinske mehanizacije ostaju dijelovi ulica prekriveni šljunkom ili makadamom.

Koliko se istodobno radi na zagrebačkim prometnicama pokazuju i karte privremenih regulacija koje objavljuje Grad. Na pojedinim područjima toliko je zatvorenih i preusmjerenih cesta da se vozači moraju dobro pripremiti prije nego što krenu na put.

Uz gužve se s krajem ljeta vraća još jedan dobro poznati zagrebački problem – potraga za parkirališnim mjestom. Dok je tijekom ljeta u pojedinim dijelovima grada bilo znatno lakše pronaći parking, s povratkom Zagrepčana vraća se i kruženje kvartovima u potrazi za slobodnim mjestom.

Otvoreno križanje Savske i Vukovarske

Ipak, ima i dobrih vijesti za vozače. Križanje Savske i Vukovarske, jedno od najvećih i najprometnijih zagrebačkih raskrižja, ponovno je otvoreno za promet.

Do potpunog povratka u normalu trebat će još strpljenja. Brojni radovi još traju, a približavanjem početka školske godine i povratkom većeg broja ljudi s godišnjih odmora prometno opterećenje u Zagrebu ponovno raste.