Stručnjak otkriva koliko često treba temeljito čistiti trijem za besprijekoran izgled

Prednji trijem nije samo ulaz u kuću; on je produžetak doma, mjesto okupljanja i prva točka kontakta s gostima. To je prostor za opuštanje s obitelji i prijateljima, ispijanje popodnevne kave i promatranje okoline. No, da bi zadržao svoju privlačnost i funkciju, zahtijeva redovitu brigu. Iako se lišće i prašina redovito metu, pravo, temeljito čišćenje često se zanemaruje. Odgovor na pitanje koliko često ga provoditi ovisi o više faktora, no stručnjaci se slažu da je to ključan dio održavanja doma.

Wayne Clark, vlasnik tvrtke za vanjsko čišćenje, naglašava da "prljav prednji trijem ostavlja ne tako sjajan prvi dojam". Povlači zanimljivu paralelu: "Zamislite da ulazite u restoran. Hoćete li se osjećati ugodno ako je ulaz grozan, prozori prljavi, a podovi ljepljivi? Vjerojatno ne. Ista psihologija djeluje i kada gost dolazi u nečiji dom."

Osim estetike, tu je i nezanemariv sigurnosni aspekt. "Ako su pod ili stube trijema prekriveni algama, mogu postati izuzetno skliski kada su mokri, što može uzrokovati čitav niz problema za vlasnika kuće", objašnjava Clark. Održavanje trijema stoga nije samo pitanje urednosti, već i odgovornosti. On povlači paralelu s održavanjem dvorišta, ističući da se ni vizualno najizloženije područje doma ne bi smjelo zanemariti, piše Southern Living.

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Održavanje raznih vrsta trijemova

Opće je pravilo, prema stručnjacima, ciljati na dva temeljna čišćenja godišnje. Idealno vrijeme je u proljeće, nakon što prođe sezona peludi, te u jesen, kada sve lišće opadne.

"Lišće i žirevi mogu ostaviti mrlje od taninske kiseline na betonu ako se ne pometu brzo", upozorava Clark. Čišćenje nakon što sezona opadanja lišća završi sprječava nepotrebno ponavljanje istog posla. Međutim, učestalost uvelike ovisi i o materijalu od kojeg je trijem izgrađen.

Betonski trijemovi

Za većinu betonskih površina preporučuje se kvalitetno dubinsko čišćenje jednom do dva puta godišnje. Proljeće se ističe kao najvažnije razdoblje za uklanjanje soli, pijeska i ostalih nečistoća nakupljenih tijekom zime. Ako se betonski trijem nalazi u sjeni drveća ili na području s više vlage, možda će biti potrebno i češće čišćenje zbog bržeg razvoja mahovine i plijesni, koji osim što narušavaju izgled, predstavljaju i ozbiljnu opasnost od klizanja.

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Drveni trijemovi

Drvene površine unose toplinu i prirodnu ljepotu, ali zahtijevaju redovitu njegu kako bi zadržale svoj sjaj i dugovječnost. Iako ne postoji univerzalno pravilo, stručno dubinsko čišćenje preporučuje se najmanje dva puta godišnje za stambene objekte. Redovito čišćenje metlom ili usisavačem ključno je za sprječavanje ogrebotina od pijeska i kamenčića koji djeluju kao brusni papir. Životni stil i učestalost korištenja također utječu na to koliko je često potrebno posegnuti za vodom i četkom.

Kameni trijemovi

Održavanje kamenih površina prvenstveno ovisi o vrsti kamena. Dubinsko čišćenje obično se provodi u dužim vremenskim intervalima, no redovito održavanje je presudno kako bi se spriječilo nakupljanje tvrdokorne prljavštine koja može prodrijeti u pore kamena. Preporučuje se često brisanje mekanim krpama i korištenje blagih, pH-neutralnih deterdženata ili specijaliziranih sredstava za čišćenje prirodnog kamena kako bi se izbjegla oštećenja.

Sam postupak temeljitog čišćenja nije kompliciran i može se sažeti u nekoliko koraka. Prvi i najočitiji korak jest uklanjanje svog namještaja, tegli s cvijećem i otirača, čime se osigurava čist radni prostor. Nakon toga slijedi temeljito metenje sve suhe prljavštine, lišća i paučine. Za tvrdokornije mrlje, poput onih od algi ili mahovine, Clark predlaže jednostavno rješenje.

"Bočica s raspršivačem napunjena mješavinom 50 posto vode i 50 posto običnog izbjeljivača za kućanstvo pomoći će ukloniti te crne i zelene mrlje", savjetuje. Ovo je rješenje posebno učinkovito na cigli i betonu, no ključno je ne dopustiti da se otopina osuši na površini i izbjegavati njezinu upotrebu na osjetljivim završnim obradama, poput lakiranih drvenih vrata. Nakon tretiranja mrlja, slijedi ispiranje cijelog područja vrtnim crijevom.

"Dubinsko čišćenje trijema ključan je dio održavanja doma. To je prvo mjesto koje gosti vide kad dolaze i područje s najviše prometa. Već sami sigurnosni aspekti savršen su razlog za održavanje čistoće prednjeg trijema barem jednom, a idealno i dva puta godišnje", zaključuje Clark.

Preporučuje se planirati veliko čišćenje s promjenom godišnjih doba, dok će u međuvremenu redovito metenje učiniti veliku razliku u očuvanju sjaja i urednosti trijema.

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