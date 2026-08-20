Filip Hrgović: 'Biblija i hrvatska zastava su uvijek sa mnom, a sveta voda mi daje snagu'

Još samo devet dana ostalo je do najvećeg teškaškog okršaja ovoga ljeta. Filip Hrgović i Moses Itauma 29. kolovoza ukrstit će rukavice u borbi za naslov svjetskog prvaka prema IBF-u, koja će predvoditi priredbu "Natural Born Thriller“ u londonskoj O2 Areni.

Ulog je golem jer bi ishod ovog dvoboja mogao značajno usmjeriti nastavak karijera obojice teškaša, ali i utjecati na daljnji razvoj odnosa u čitavoj kraljevskoj boksačkoj diviziji.

Kako se datum borbe približava, tako raste i intenzitet medijskih aktivnosti. Gotovo svakodnevno na boksačkim portalima, platformama i YouTube kanalima izlaze novi intervjui i sadržaji posvećeni najboljem hrvatskom teškašu i jednom od najvećih britanskih boksačkih talenata.

Sad je objavljen i Hrgovićev video iz serijala "Essentials“. U tom formatu boksači predstavljaju predmete koji su im osobno najvažniji i bez kojih ne odlaze na putovanja ili u pripremne kampove.

Prvo mjesto na Hrgovićevoj listi zauzela je Biblija.

"Božju riječ nosim u svaki kamp već posljednjih deset godina. Uvijek je sa mnom. Svakodnevno mi daje snagu da ostanem povezan s Bogom za svu bol i žrtvu koju prolazim."

Sljedeći predmet bez kojeg ne odlazi na pripreme njegov je mobitel, koji mu omogućuje da tijekom napornih tjedana treninga ostane u kontaktu s najbližima.

"Uz njega ostanem povezan s mojom obitelji i razgovaram s prijateljima. Bez telefona bi bilo vrlo teško u kampu."

Na trećem mjestu našao se prilično neočekivan predmet, a to je ukulele, tradicionalno havajsko žičano glazbalo koje podsjeća na malu gitaru i najčešće ima četiri žice.

"Moj ukulele. Nosim ga kako bih se zabavio u kampu, kako bih naučio neke pjesme i kako bih, jednostavno, radio nešto drugo izvan samog boksa. Tako opuštam svoj um."

Neizostavan dio njegove opreme, dakako, jest i zaštitna guma za zube. Hrgović je nosi čak i kada odlazi na odmor.

"Ovo je moja zaštita za zube. Bez nje ne spariram, stoga je uvijek sa mnom, čak i kad idem na odmor nosim je sa sobom za slučaj da netko želi sparirati.

Uz Bibliju, hrvatski teškaš redovito nosi i posvećenu vodu, kojoj također pridaje veliko duhovno značenje.

"Sveta voda mi također daje duhovnu snagu za svakodnevnu borbu s grijesima i iskušenjima. Vrlo je važna za mene."

Na popisu obavezne opreme nalazi se i sportski sat kojim prati rezultate svojih svakodnevnih trkačkih treninga.

"Koristim ga kako bih pratio svoje trčanje, odnosno kako bih kontrolirao puls i vidio koliko sam kilometara pretrčao. Svaki dan trčim, stoga je ovo važan alat za mene."

Hrgović je veliki ljubitelj kave pa se u njegovoj prtljazi uvijek mora pronaći dovoljno prostora i za kvalitetan aparat za espresso.

"Jako volim kavu i zato je aparat za kavu u svakom kampu sa mnom da bih si mogao napraviti dobar espresso. Da, to mi je vrlo važno."

Na pripreme ne odlazi ni bez hrvatske zastave, koja ga podsjeća na zemlju iz koje dolazi i koju predstavlja u boksačkom ringu.

"Uvijek je sa mnom. Uvijek je nosim sa sobom i uvijek na umu imam odakle sam te se borim za svoju zemlju na koju sam ponosan."

Na samom kraju Hrgović je predstavio i osobu bez koje ne odlazi u kamp, svog privatnog kuhara Daniela. Njegova je zadaća brinuti se o prehrani hrvatskog teškaša kako bi tijekom zahtjevnih priprema imao dovoljno energije za svakodnevne treninge.

"Uvijek ide sa mnom, priprema hranu za mene i vrlo je važan dio mog tima jer zbog njega imam energije za svoje treninge."