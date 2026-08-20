Policija istražuje performans u kojem je uništen grb Tigrova u Sinju: Oglasila se i umjetnica

Performans umjetnice Jelene Tucak koja je na zgradi sinjske vojarne naslikala grb 1.Gardijske brigade Tigrova, a potom ga zalila crnom bojom, izazvao je lavinu reakcija.

Sinjski HDZ i gradonačelnik Miro Bulj oštro su reagirali na performans. HDZ je naveo da je čin Jelene Tucak "sramotan i nedopustiv". Bulj je istaknuo da su sloboda umjetničkog izražavanja i pravo na propitivanje društvenih tema neupitni, ali se simboli gardijskih brigada, mjesta stradanja i žrtva branitelja ne smiju koristiti za “jeftinu provokaciju, ideološko dociranje i osobnu promociju”.

Uključila se i policija

U cijeli se slučaj ubrzo uključila i policija koja će provesti kriminalističko istraživanje.

"Policija je upoznata s navedenim događajem. Policijski službenici fotografirali su mjesto događaja i provest će kriminalističko istraživanje. Po utvrđivanju svih relevantnih činjenica i okolnosti, o svemu će biti obaviješteno nadležno državno odvjetništvo radi donošenja odluke iz svoje nadležnosti", naveli su iz PU splitsko-dalmatinske za Dalmatinski portal.

Oglasila se umjetnica

Nakon burnih reakcija javnosti, o svemu se oglasila i sama umjetnica. Poručila je da njen performans 'JA SAM SPREMNA' nije bio usmjeren protiv hrvatskih branitelja niti žrtava Domovinskog rata.

"Moja namjera nije bila, niti jest, vrijeđati pripadnike Tigrova, poginule hrvatske branitelje, njihove obitelji niti bilo koju osobnu žrtvu. Poštovanje prema ljudima koji su izgubili život ili zdravlje ne isključuje pravo umjetnika da govori o ratu, njegovim posljedicama, simbolima i traumama koje ostaju u društvu dugo nakon što oružje utihne. Moj rad je zamišljen kao antiratna poruka. To nije poruka protiv branitelja, nego protiv rata, nasilja, mržnje i trajnog održavanja društvenih podjela", napisala je umjetnica.

Ističe da joj je žao ako su pojedinci njezin rad shvatili kao uvredu ili omalovažavanje njihove žrtve.

"Istodobno, smatram da različito razumijevanje jednog umjetničkog rada ne bi smjelo postati razlog za stvaranje atmosfere straha, prijetnji ili javnog obračuna s njegovim autorom. Umjetnost se može kritizirati, s njom se može duboko ne slagati, o njoj se može raspravljati. Ipak, takva rasprava mora ostati u granicama međusobnog poštovanja i sigurnosti svakog čovjeka", poručila je.