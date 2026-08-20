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KOFER SPREMAN /

Voditeljica 'Love Island Adria' Dragana Mićalović otkrila bez čega nikada ne putuje

Voditeljica 'Love Island Adria' Dragana Mićalović otkrila bez čega nikada ne putuje
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Foto: Voyo

Tenerifi je uskoro čekaju, a Dragana već zna što obavezno treba ponijeti

20.8.2026.
10:28
Hot.hr
Voyo
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Poznata srpska glumica Dragana Mićalović (35) uskoro će se publici predstaviti u potpuno novoj ulozi. Kao voditeljica 'Love Islanda Adria', regionalne verzije najvećeg svjetskog dating showa, ove će jeseni otputovati na Tenerife, gdje će islandere pratiti kroz njihove ljubavne priče, izbore i preokrete. Uoči početka velike avanture otkrila je i bez čega nikada ne kreće na put.

Jedna stvar uvijek mora biti u koferu

Na pitanje bez čega nikada ne putuje, Dragana nije dugo razmišljala. Umjesto nekog modnog komada ili kozmetičkog favorita, izdvojila je ono najjednostavnije.

„Bez svega mogu, ali bez četkice i paste za zube apsolutno ne“, poručila je kroz smijeh.

S obzirom na to da Draganu uskoro čeka put na Tenerife, čini se da se barem za jedan neizostavan dio njezine putne torbe već zna.

Nova uloga vodi je na Tenerife

Draganu ove jeseni očekuje potpuno novi profesionalni izazov. Upravo će ona biti zaštitno lice 'Love Islanda Adria', koji se snima u spektakularnoj vili na Tenerifima, otoku u skupini Kanarskog otočja.

Regionalna verzija megapopularnog svjetskog reality hita okupit će atraktivne samce iz regije koji će zajedno živjeti u vili, upoznavati se, stvarati veze i prolaziti različite izazove. Cilj je pronaći osobu s kojom žele ostati u paru, dok islanderi koji ostanu sami riskiraju odlazak iz showa.

Voditeljica 'Love Island Adria' Dragana Mićalović otkrila bez čega nikada ne putuje
Foto: Voyo

Spremna za izlazak iz zone komfora

Mićalović je ranije za Net.hr otkrila da ju je ponuda za voditeljsku ulogu zatekla upravo u razdoblju kada je i sama priželjkivala promjenu i izlazak iz svoje zone komfora.

„Bila sam jako uzbuđena kada sam doznala da sam ja voditeljica, jer sve se to događalo na prekretnici mog života“, ispričala nam je tada, a dolazak 'Love Islanda Adria' u svoj život opisala je riječima: „Brzo, lijepo, spontano, lagano, neočekivano.“

Sudeći po njezinoj spontanosti i vedroj energiji, Dragana je spremna za novu avanturu, a četkica i pasta za zube, čini se, već imaju sigurno mjesto u koferu za Tenerife.

Dragana MićalovićVoyoLove IslandLove Island Adria
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