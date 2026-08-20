Iva Alilović komentirala smrt Vedrane Rudan te zaključila da ne treba biti pokopana u Hrvatskoj

Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je 18. kolovoza 2026. u 77. godini života, nakon duge i teške bolesti. Rudan je tijekom višedesetljetne karijere bila poznata po izravnom i provokativnom javnom nastupu. Pisala je o politici, društvu, ženama, obitelji i drugim temama, pritom često izazivajući podijeljene reakcije javnosti.

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Nakon vijesti o njezinoj smrti na društvenim mrežama pojavile su se brojne reakcije ljudi koji su je poznavali, pratili njezin rad ili s njom dijelili javni prostor. Među onima koji su se osvrnuli na njezin odlazak bila je i Iva Alilović, supruga proslavljenog rukometaša Mirka Alilovića (40), koja često puni medijski prostor zbog svojih kontroverznih stavova.

Kako proizlazi iz sadržaja objave koju je podijelila na svojim društvenim mrežama nedugo nakon vijesti o smrti književnice, Iva je napisala i kako je organski nije mogla smisliti pa je neće lažno oplakivati. Dodala je i kako je, Vesnica, kako ju naziva, bila jedna duboko nesretna žena koja je glumila glumu na van.

Poslala je poruku i svima koji žive u Hrvatskoj, a mrze je iz dna duše da odu i nađu sreću u nekom drugom gradu ili zemlji jer je život prekratak za toliku mržnju.

Potom je podijelila objavu jednog portala na društvenim mrežama i u statusu poviše crno-bijele fotografije Vedrane Rudan kratko nazvala književnicu - glupačom.

U drugoj objavi istaknula je da joj Rudan osobno nije bila simpatična ne zbog toga što se nije slagala s njezinim pogledima već zbog toga što, kako piše, često nije bila pravedna.

Istodobno, Alilović je komentirala i Vedranin odnos prema Hrvatskoj. U tom dijelu objave iznijela je osobni stav da se nada da će Rudan biti pokopana ondje gdje se osjećala blisko i prihvaćeno, odnosno u sredini koju je smatrala bližom. Dodala je i kako Vedrana možda oboljela i zbog toga što je živjela u zemlji i među ljudima koje je mrzila iz dna duše.

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U istom se kontekstu osvrnula i na osobe koje su nakon Rudaničine smrti javno izrazile sućut. Spomenula je nekoliko javnih osoba, među kojima su Ava Karabatić, Severina i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nazivajući ih ''ekipom za poželjeti''.

Potom je na njezinim društvenim mrežama osvanula još jedna objava. Alilović se ponovno osvrnula na Rudan, ovaj put na njezine stavove o ženama, majčinstvu i djeci. Uvodno je, uz emotikon smijeha, komentirala što je rekla, kako kaže, ''velika'' i mudra žena.

Nakon toga Alilović je iznijela vlastiti stav o majčinstvu. Napisala je da smatra kako su djeca najveće bogatstvo te da je sretan onaj tko ih može imati. Dodala je da osjeća svojevrsnu ljubomoru, kako je sama pojasnila – ne u negativnom smislu – kada vidi žene koje imaju petero djece, dok je ona sama majka troje djece.

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U nastavku se osvrnula na način na koji su, prema njezinu mišljenju, takve žene predstavljene u javnosti. Tvrdila je da se žene koje imaju mnogo djece, zbog utjecaja Rudan i drugih osoba sa sličnim stavovima, prikazuje kao ''zadrte kamenjarke''.

Alilović je potom jasno iznijela vlastiti stav, navodeći da su za nju upravo takve žene ''najveće kraljice''. Objavu je zaključila porukom da je, prema njezinu mišljenju, biti majka najvažniji i najljepši posao na svijetu.