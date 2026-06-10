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Iva Alilović otkrila dosad nepoznate detalje početaka ljubavi s Mirkom

Iva Alilović otkrila dosad nepoznate detalje početaka ljubavi s Mirkom
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Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Iva i Mirko Alilović obilježili su 15. godišnjicu braka, a sad je otkriveno kako je sve počelo

10.6.2026.
18:45
Hot.hr
Dalibor Urukalovic/PIXSELL
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Iva Alilović, ekonomistica i supruga proslavljenog hrvatskog rukometnog vratara Mirka Alilovića, emotivnom je objavom na Instagramu obilježila 15. godišnjicu braka. Uz seriju obiteljskih fotografija, podijelila je i dosad nepoznate detalje o počecima njihove ljubavi, otkrivši kako je romansa započela obećanjem koje je zvučalo kao šala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Iva Alilović (@mirkovaiva)

"Nakon godinu dana našeg snažnog i iskrenog prijateljstva pao je i prvi poljubac", započela je Iva svoju objavu, prisjećajući se trenutka koji je promijenio sve. No, prava filmska priča uslijedila je nedugo nakon toga. Samo deset dana kasnije, Mirko joj je, bez oklijevanja, izgovorio rečenicu koja je odredila njihovu budućnost: "Ja ću tebe oženiti!".

Iva priznaje kako u tom trenutku nije bila sigurna misli li ozbiljno. "Naravno, tada sam mislila da nije baš sasvim ozbiljan i da se šali!", napisala je. Ipak, pokazalo se da su njegove namjere bile sve samo ne šala. Točno godinu dana nakon te izjave, na isti dan, Iva je postala njegova supruga. "Hvala ti za svih ovih 16 godina prijateljstva, ljubavi, podrške, smijeha i zajedništva. I dalje, nakon svega, najviše volim to što kroz život idemo zajedno, ruku pod ruku, korak po korak", poručila je suprugu.

Život ispunjen ljubavlju i smijehom

Danas, petnaest godina kasnije, par Alilović živi, kako Iva opisuje, "lijep, normalan obiteljski život, ispunjen ljubavlju, smijehom i svakodnevnim trenucima koji ga čine posebnim". Njihova ljubav okrunjena je s tri sina - Ivanom (15), Matom (13) i Antom (8), koji su česti protagonisti njezinih objava. Cijela obitelj već godinama živi u inozemstvu zbog Mirkove uspješne sportske karijere; trenutno su u Poljskoj, gdje on brani za klub Orlen Wisla Plock.

Iva Alilović otkrila dosad nepoznate detalje početaka ljubavi s Mirkom
Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Njihova priča naišla je na oduševljenje pratitelja. Komentari poput "Najljepši hrvatski par", "Baš ste divni, i svaka iduća da vam bude još ljepša!" i "To je prava ljubav i snažna obitelj" ispunili su objavu.

Iva AlilovićMirko AlilovićGodišnjica BrakaHrvatski Par
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