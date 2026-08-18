Modrić: 'Iako sam bio fokusiran na reprezentaciju i SP, Milan mi je uvijek bio na pameti'

Još od Svjetskog prvenstva nismo čuli Luku Modrića. Sve do danas. Priču donosi reporter RTL Danas Boris Jovićić.

Trenutak koji smo čekali. Modrić sasvim osobno. Mnogi su mislili da će ozljeda jagodične kosti četiri kola prije kraja sezone biti i njegov kraj, ali u Lukinim mislima bilo je samo jedno.

"Vratio sam se s maskom i svim ostalim, ali nisam se osjećao ugodno na terenu. Ipak, nikada nisam mislio da će mi to biti posljednja utakmica za Milan jer sam duboko u sebi želio nastaviti. No, morao sam ispuniti i druge uvjete da bih znao zašto trebam nastaviti. Na kraju, ovdje sam i sretan sam što sam se vratio", rekao je Luka na početku.

Otkrio je Luka - druge opcije nije razmatrao pa tako ni onu povratka u Dinamo.

"Iako sam bio fokusiran na reprezentaciju i Svjetsko prvenstvo, Milan mi je uvijek bio na pameti tijekom cijele sezone. Mogao sam potpisati ugovor, pa čak i produljenje ugovora, još u prosincu. Htio sam poslušati i osjetiti svoje tijelo, kako se osjećam. Imam li i dalje istu glad, želju i strast da nastavim igrati nogomet. Kada mi je klub pokazao koliko me želi, koliko želi da budem dio ovog novog projekta - to je bilo ono što sam htio i trebao čuti."

Sada kada kreće u novu sezonu, motivi mu se nameću na svakom treningu.

"Znam da svi spominju moje godine i kako su neki igrači i po 20 godina mlađi od mene, ali ja ne razmišljam o takvim stvarima. Zbog njih se osjećam mlađe, znate, čak i kada vidite da igrate s igračima od 18 ili 20 godina. To vas čini mlađima i želite se natjecati s njima. Želite vidjeti gdje ste u usporedbi s njima i to je ono što me gura naprijed."

I dok oni imaju mladost, Luka ima iskustvo. I zna ga prenijeti. Pogotovo kada se nameću ambicije nakon ne baš sjajne sezone okončane na skromnom petom mjestu.

"Kada igraš za ovakav klub, normalna stvar bi trebala biti da razmišljaš o pobjedama i trofejima, a ne samo - želim se kvalificirati u Ligu prvaka. Ne, moraš priželjkivati najviše moguće ciljeve. Zato sam ovdje i to je moj cilj."

Maestrova poruka je poslana. Luka će uskoro proslaviti 41. rođendan i ući, možda, i u posljednju sezonu karijere. I teško da će se pomiriti s time da ju završi bez osvojenog trofeja.