FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
A VATRENI? /

Modrić prelomio nakon razgovora s obitelji: Otkrio što ga je zadržalo u Milanu

Modrić prelomio nakon razgovora s obitelji: Otkrio što ga je zadržalo u Milanu
×
Foto: Mairo Cinquetti/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tijekom Svjetskog prvenstva bio je u kontaktu s ljudima iz Milana

18.8.2026.
12:44
Sportski.net
Mairo Cinquetti/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Luka Modrić odlučio je produžiti ugovor s Milanom iako prošle sezone nije uspio izboriti plasman u Ligu prvaka. Hrvatski veznjak otkrio je da nije želio žuriti s odlukom, već je prvo htio vidjeti ima li još dovoljno želje za igranjem na najvišoj razini.

„Mogao sam potpisati i ranije, čak u prosincu, ali želio sam slušati svoje tijelo i vidjeti koliko još imam strasti za nogomet“, rekao je Modrić za klupske kanale.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AC Milan (@acmilan)

 

Tijekom Svjetskog prvenstva bio je u kontaktu s ljudima iz Milana, a ključnu ulogu u odluci odigrali su odnos kluba prema njemu i razgovor s obitelji.

„Milan mi je pokazao koliko im je stalo do mene. Nakon razgovora s obitelji odlučio sam ostati. Svakom igraču trebaju povjerenje i ljubav kluba i navijača“, poručio je.

Modrić u novu sezonu ulazi s velikim ambicijama. Plasman u Ligu prvaka nije mu dovoljan, želi trofeje.

„Kada igrate za Milan, morate razmišljati o osvajanju trofeja, a ne samo o plasmanu u Ligu prvaka. Zato sam ovdje“, zaključio je.

Luka ModrićMilan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike