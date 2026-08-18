Modrić prelomio nakon razgovora s obitelji: Otkrio što ga je zadržalo u Milanu

Luka Modrić odlučio je produžiti ugovor s Milanom iako prošle sezone nije uspio izboriti plasman u Ligu prvaka. Hrvatski veznjak otkrio je da nije želio žuriti s odlukom, već je prvo htio vidjeti ima li još dovoljno želje za igranjem na najvišoj razini.

„Mogao sam potpisati i ranije, čak u prosincu, ali želio sam slušati svoje tijelo i vidjeti koliko još imam strasti za nogomet“, rekao je Modrić za klupske kanale.

Tijekom Svjetskog prvenstva bio je u kontaktu s ljudima iz Milana, a ključnu ulogu u odluci odigrali su odnos kluba prema njemu i razgovor s obitelji.

„Milan mi je pokazao koliko im je stalo do mene. Nakon razgovora s obitelji odlučio sam ostati. Svakom igraču trebaju povjerenje i ljubav kluba i navijača“, poručio je.

Modrić u novu sezonu ulazi s velikim ambicijama. Plasman u Ligu prvaka nije mu dovoljan, želi trofeje.

„Kada igrate za Milan, morate razmišljati o osvajanju trofeja, a ne samo o plasmanu u Ligu prvaka. Zato sam ovdje“, zaključio je.