Thompson najavio europsku turneju, prva postaja je Frankfurt, a obožavatelji već traže još

Marko Perković Thompson (59), jedan od najpopularnijih hrvatskih glazbenika, na društvenim je mrežama objavio veliku vijest za obožavatelje izvan granica Hrvatske. Nakon niza velikih koncerata na kojima predstavlja svoj novi album 'Hodočasnik', prvi studijski album nakon 12 godina, Thompson svoj glazbeni put nastavlja u Europi. Prva potvrđena postaja njegove europske turneje bit će Frankfurt.

Nakon Hrvatske stiže u Europu

Koncert će se održati 13. studenoga 2026. godine u Jahrhunderthalleu u Frankfurtu, a riječ je o prvom potvrđenom datumu europske turneje. Thompson bi ondje trebao izvoditi pjesme s aktualnog albuma 'Hodočasnik', ali i brojne hitove koji su obilježili njegovu dugogodišnju karijeru.

Novi album objavio je nakon 12 godina diskografske pauze, a njegov povratak na veliku scenu obilježili su i veliki koncerti u Hrvatskoj. Posebnu pozornost privukao je koncert na zagrebačkom Hipodromu u srpnju 2025. godine, nakon čega je nastavio nizati nastupe pred brojnom publikom.

Najava Frankfurta odmah je izazvala brojne reakcije pratitelja na društvenim mrežama. „Idemoooooo“, „Tooooo!!!“ i „Jedva čekam“, samo su neke od poruka ispod objave. Obožavatelji su počeli zazivati i druge europske destinacije, među kojima Stuttgart i Švicarsku.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Povratak pred europsku publiku

Thompson je tijekom više od tri desetljeća karijere okupio brojnu i izrazito vjernu publiku, a domoljubne, vjerske i obiteljske teme ostale su prepoznatljiv dio njegova glazbenog izričaja.

Njegove nastupe izvan Hrvatske tijekom godina pratile su i kontroverze. Pojedini koncerti u europskim zemljama bili su otkazivani ili nisu dobili potrebna odobrenja zbog optužbi za veličanje ustaškog režima, što su Thompson i njegov tim odbacivali.